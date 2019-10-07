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Türkiye’ye karşı hazırlık! YPG yine çocukları kalkan yapıyor

Fırat’ın doğusuna girme hazırlığındaki Mehmetçik’e karşı harekete geçen örgüt, Tel Abyad ve Ras’ül Ayn kentlerinde en ön cepheye zorla silah altına aldığı Arap kökenli militanları ve çocukları yerleştirdi. Bölgeye askeri mühimmat ve silah da gönderen teröristler, çatışmada ölecek çocukları da “kara propaganda” malzemesi yapacak.

07 Ekim 2019 Pazartesi 13:25
Türkiye’ye karşı hazırlık! YPG yine çocukları kalkan yapıyor

Türkiye’nin Fırat Nehri’nin doğusuna girmek için gün sayması üzerine terör örgütü YPG paniğe kapıldı...

ABD’nin terörle mücadele bahanesiyle desteklediği YPG/PKK, Türkiye ve Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO)Fırat’ın doğusunda olası askeri operasyonuna karşı harekete geçti.

Çocuklar kara propaganda malzemesi olarak kullanılacak

Terör örgütü YPG/PKK zorla silah altına aldığı bir grup Arap kökenli savaşçıyı gece geç saatlerde işgal altında tuttuğu Fırat’ın doğusundaki sınıra yakın Tel Abyad ve Ras’ül Ayn bölgelerine yerleştirdi. Ayrıca örgütün yaşı küçük çocuk teröristleri de ön saflara sürmek için hazırladığı belirtiliyor.

Çocukları Afrin’de olduğu gibi yine en ön cephede kalkan yapmak isteyen vicdansız teröristler, operasyonda ölmelerini istediği çocukları kara propaganda malzemesi olarak kullanacak.

Ölmeleri muhtemel çocuklar örgüt tarafından “Türkiye sivilleri öldürüyor” yalanıyla dünyaya servis edilecek ve Batılılardan destek istenecek.

Mühimmat da yığdı

YPG/PKK, Tel Abyad ve Ras’ül Ayn bölgelerine iki askeri araç konvoyuyla keskin nişancılar ve el yapımı patlayıcı ekiplerinden (EYP) oluşan destek gücü sevk etti. Araçlar bölgeye askeri mühimmat da götürdü.

Birinci konvoy Rakka ilinin kuzeyindeki ABD’nin en büyük askeri üslerden Çelebiyye’den, ikinci konvoy da Haseke ve Kamişli bölgelerinden hareket etti. Aynı zamanda Türkiye-Suriye sınır hattı boyunca ABD’ye ait savaş uçakları uçuş gerçekleştirdi.

ABD’nin desteği sürüyor

ABD, Suriye’de terör örgütü “DEAŞ ile mücadele” bahanesi adı altında YPG/PKK’ya destek vermeyi sürdürüyor. Terör örgütüne askeri ve lojistik destek sağlayan ABD güçleri, son 10 günde Suriye-Irak sınırındaki Simelka kapısından YPG/PKK işgalindeki bölgelere 300 TIR gönderdi.

ABD, 21 Eylül’de YPG/PKK işgalindeki bölgelere inşaat malzemesi, kapalı kasalar, prefabrik evler ve yakıt tankerlerinin yüklü olduğu 200 TIR yolladı.

ABD’nin 18 üssü var

DEAŞ ile mücadeleyi gerekçe göstererek 2015’ten bu yana YPG’ye askeri destek veren ABD’nin Suriye’de 18 üs ve askeri noktada 2 bin civarında personeli bulunuyor. ABD, ülkedeki petrol ve yeraltı kaynaklarını maşası YPG ile kontrol ettiği için teröristlere bir operasyon yapılmasına karşı çıkıyor.

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 13:25
  1. Fırat Nehri’nin doğusu
  2. ABD
  3. YPG/PKK
  4. Özgür Suriye Ordusu (ÖSO)
  5. Fırat’ın doğusunda olası askeri operasyon
  6. Terör örgütü YPG/PKK
  7. Tel Abyad
  8. Ras’ül Ayn
  9. Afrin
  10. EYP
  11. Rakka
  12. Türkiye-Suriye sınır hattı
  13. DEAŞ ile mücadele
  14. Suriye-Irak sınırı

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