Türkiye'ye Citroen My Ami Buggy online satış adı altında geliyor, çabuk alın diyerek böyle duyuruldu: Yeni rakam belli oldu

Citroen Ami'nin maceracı versiyonu My Ami Buggy; kapıları olmayan ve açılır bir tavana sahip bir gövdeyle üretiliyor. My Ami Buggy teslimatları ağustos ayından itibaren başlayacak.

Citroën Ami’nin macaracı versiyonu Citroën My Ami Buggy, 8 Ağustos'tan itibaren Türkiye'de online satışa açılıyor. Sınırlı sayıda üretilen ve kapora verilerek satın alınabilecek olan My Ami Buggy’nin fiyatı 399.000 TL olarak belirlendi. Sadece 9 ülke için toplamda 1.000 adet ile sınırlı üretilecek My Ami Buggy’nin 100 adedi Türkiye için rezerve edildi.

Citroen My Ami Buggy, özellikleriyle neler sunuyor

Yüzde 100 elektrikli Citroën My Ami Buggy, 45 km/s’ye kadar hızlara ulaşabilen, 2.41 metre uzunluğunda dört tekerlekli bir mobilite çözümü olarak öne çıkıyor. My Ami Buggy tek bir şarj ile 75 kilometreye kadar elektrikli sürüş menziline ulaşabiliyor. Bu da, doğa içindeki sürüşler için gerekli menzili sağlıyor. 5,5 kWh kapasiteli lityum-iyon batarya, araç zeminine gizlenmiş durumda ve yolcu tarafı kapı eşiğinde bulunan kablo ile kolaylıkla şarj edilebiliyor.

220 Volt standart prizde tam şarj için 4 saat yeterli oluyor. Citroen My Ami Buggy’yi şarj etmek için yolcu kapısının içinde bulunan entegre kabloyu, standart bir prize (220 V), tıpkı bir akıllı telefon veya dizüstü bilgisayar gibi takmak yeterli oluyor. Sadece 4 saat içinde yüzde 100 şarj olabilen Citroen My Ami Buggy ile özel şarj istasyonu ihtiyacı da son buluyor.

Citroën My Ami Buggy, haki gövde rengi ve siyah koruyucu eklemelerle maceracı bir görünüm sergiliyor. Güçlendirilmiş tamponlar, gövde altı korumaları, far çerçeveleri, çamurluk kemerleri, marşpiye kaplamaları ve arka spoyler gibi eklemeler bu modele özgünlük kazandırıyor. Hem gövdede hem de iç mekandaki parlak sarı noktalarla canlılık sağlanıyor. Dış tasarımda ön paneldeki kabartma ve çamurluk kemerlerindeki yön okları dikkat çekerken, iç tasarımda eşya kutuları, “kapı” açma kayışları, çanta kancaları, koltuklarda ve halılardaki dikişlerde asit sarısı rengine rastlanıyor.

Geleneksel kapıları ve tavanı olmayan Citroën My Ami Buggy ile çevrenin keyfi sürülebiliyor ve özgürlük duygusuyla doğa olabildiğince çok hissedilebiliyor. Çetinleşen hava koşullarına karşı koruyucu donanımlar da tercih edilebiliyor. Örneğin, fermuarlı yeni plastik kapaklar, yolcuları dış etkenlerden korumak için tasarlandı. Bu, rüzgar, soğuk veya yağmur gibi olumsuz hava koşullarında neredeyse kapalı bir yolcu bölmesi sağlamak üzere tavan korumasına ek olarak sunuluyor. Günlük kullanımda, yolcular temiz hava almak istediğinde, kılıflar arkaya, koltukların yanına doğru katlanarak, çıtçıtlar ile kapı direklerine sabitleniyor. Yaz ortasında ise tamamen sökülebiliyor.

Yeni bir tavan kapama sistemi kullanım kolaylığı sağlıyor. Fermuarlı, siyah renkli, su geçirmeyen bir kanopi olan tavan aksesuarı pratik ve kolay kullanım sağlıyor. Oldukça esnek tavan kaplaması sayesinde tasarıma tamamen entegre olan bu kumaş, araca bütünsel bir tarz kazandırıyor. Ayrıca sürüş sırasında daha az hava girişi sağlıyor. Katlanıp aracın arkasına çıtçıtlı düğmelerle sabitlenebiliyor.

Şeffaf tenteleri ve açılır tavanı sabitlemek için kapı ve tavan çerçeveleri de araca eklendi. Böylece düzgün bir görünüm için gövdeyle sorunsuz bir şekilde bütünleşme sağlanıyor. Önde, tavan çerçevesi bir güneşlik oluşturacak şekilde uzatılabiliyor. Bu, “My Ami Buggy”nin eğlence yönünün altını çiziyor. Yollarda özgürce hareket etmek isteyen macera ruhlu kullanıcılar, Citroën My Ami Buggy ile sahil kenarı veya doğada hayatı kolaylaştıran pratik bir eğlence aracına sahip olacaklar.

Yolcu kabininde özgürlük hissi

Citroën Ami’nin karakteristik iç mekan özellikleri My Ami Buggy’deki özel detaylarla farklılaşıyor. Direksiyon kolonuna entegre edilmiş gösterge ünitesi, retro bir his veren yeni bir siperliğe sahip. Özgün dekoratif tasarımlı mobil çanta aksesuarı, direksiyon simidinin ortasındaki oyuğa sığdırılabiliyor. Direksiyon kollarındaki klipsli bölmelerden de sabitlenebiliyor. Fermuarlı ek saklama bölmesi, kişisel eşyaları saklamak için kullanılabiliyor ve kabinden çıkarken sürücü tarafından taşınabiliyor. Ami hoparlörü ve yeni aksesuarlarla My Ami Buggy tamamlanıyor.

“Ultimate Ears Boom” adındaki Bluetooth hoparlör, su geçirmeyen sağlam yapısı, 15 saatlik pil ömrü, her yere kolayca taşınabilen portatif, hafif yapısına ek olarak güçlü ve sürükleyici 360 derecelik ses deneyimiyle müzikseverlerin beklentilerini karşılıyor. Yolculuk esnasında bu hoparlör, direksiyon simidine yakın, kendine özel olarak tasarlanan yuvaya yerleştirilebiliyo