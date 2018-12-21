"Türkiye'nin Yıldızları": Nazlı Savranbaşı





İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - Artistik cimnastikte 60'ın üzerinde madalya kazanan 15 yaşındaki Nazlı Savranbaşı, "Buraya kadar gelebileceğimi düşünmüyordum. Çünkü küçücük bir antrenman salonunda oyun olarak başladık ve şimdi buralarda olmak beni çok mutlu ediyor." dedi.

Cimnastiğe 4 yaşında başlayan Nazlı Savranbaşı, profesyonelliğe adım attıktan sonra birçok organizasyonda yer aldı. Şimdiye kadar 60'ın üzerinde madalya kazanan genç sporcu, Türkiye'yi 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali ve son olarak Arjantin'deki 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda temsil etti.

Nazlı Savranbaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cimnastikle Gaziemir'deki spor salonunda antrenörü Nurgül Akkuş Doğan ile tanıştığını, daha sonra şimdiki antrenörleri Özgür ve Aysel Gümüş'le çalışmaya başladığını söyledi.

Kısa sürede yarışmacı gruba geçtiğini anlatan Nazlı Savranbaşı, "Buraya kadar gelebileceğimi düşünmüyordum. Çünkü küçücük bir antrenman salonunda oyun olarak başladık ve şimdi buralarda olmak beni çok mutlu ediyor." diye konuştu.





- Hedef olimpiyat





Nazlı Savranbaşı, 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'na iyi hazırlandığını ancak ilk kez böyle bir organizasyonda yer aldığı için biraz heyecan yaptığını dile getirdi.

Gelecekteki yarışmalarda hatalarını düzelteceğini ifade eden Nazlı Savranbaşı, şunları kaydetti:

"Şu an olimpiyatlar için hazırlanıyorum. Gelecek yıl dünya kupaları başlıyor. İlk önce onlara katılarak olimpiyat için puan toplayacağım. Cimnastik sayesinde düzenli bir yaşamım var. Okul açıkken biraz zorlanıyoruz, dersler ve sınavlardan dolayı yorucu bir maraton oluyor ama çok mutluyum çünkü düzenli bir yaşamım var."

Nazlı Savranbaşı, son dönemde Türkiye'de cimnastiğin çok geliştiğini ve yaygınlaştığını sözlerine ekledi.