"Türkiye'nin Yıldızları": Enes Özdemir





ANKARA (AA) - ÖMER HAKAN KİBAR - Dünya Ümitler Karate Şampiyonası'nda geçen yıl altın madalya kazanan Enes Özdemir, babasının çizdiği yolda emin adımlarla yürümeye devam ediyor.

İspanya'nın Tenerife kentinde 2017 yılında düzenlenen Dünya Ümitler Karate Şampiyonası'nı erkekler ferdi katada altın madalyayla tamamlayan Enes Özdemir, bu spora babasının yönlendirmesiyle başladığını anlattı.

Milli karateci, 12 yıllık spor kariyeri ve geleceğe ilişkin hayallerini AA muhabirine anlattı.

Karateye 4 yaşında başladığını anlatan Enes, katada iyi sonuçlar almaya başlayınca branşı sevmeye başladığını ifade etti.

Ailesinin desteğini da almasıyla motivasyonunun arttığını dile getiren genç sporcu, "Dereceler elde etmem ve ailemin de arkamda durmasıyla daha fazla motive oldum, daha çok çalışmaya başladım. Bunun ardından dünya ümitler şampiyonluğu geldi. Amacım, hem gençlerde hem de 21 yaş altında Avrupa ve dünya şampiyonluğuna ulaşarak, büyükler kategorisine geçmek. Çok çalışmak ve sabırlı olmak gerekiyor." diye konuştu.

Ailesinin dışında antrenörlerinden de büyük destek gördüğünü anlatan Enes, şunları kaydetti:

"Milli takımlarda Cengiz Çınar, Ertan Tunç, İbrahim Yazıcı, Hayrullah Yamanoğlu ve İsmail Hakkı Şen ile eski kulüp antrenörüm Adnan Çelen'e, beni buralara getirdikleri için teşekkür ediyorum. Şu an resmi olarak bir kulübüm yok. Eskiden EGO Spor Kulübü forması giyiyordum. Oradan ayrıldım. Bir velimiz Ankara Ülkü Spor Kulübünü açtı. Şu anda burada çalışıyorum. Avrupa Gençler Karate Şampiyonası'na gitmeye hak kazandım. Ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum. Ankara'da bulunan Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezinin (TOHM) sporcusuyum. Orada da çalışmalarıma devam ediyorum."





- Hayallerini süsleyen milli formaya 14 yaşında kavuştu





Milli karateci Enes Özdemir, karateye başladıktan sonra sürekli hayalini kurduğu milli formayı ilk kez 14 yaşında giydiğini söyledi.

Başarılı sporcu, milli forma özlemini anlatarak, "Herkeste milli formayı görüyordum. Avrupa ve dünya şampiyonu olanlar, fotoğraf atıyordu. 'Acaba bir gün ben de gidebilecek miyim. Bende bir gün şampiyon olabilecek miyim?' diyordum kendi kendime. Sürekli hayal ettiğim milli formayı ilk kez 14 yaşında giydim. Azimli ve sabırlı çalıştığım için elhamdülillah milli formayı giymek nasip oldu. Kategorimde dünyanın en iyisi oldum." değerlendirmesinde bulundu.

Milli formayı giydiği için gururlu ve mutlu olduğunu dile getiren Enes, "Milli formayı giyip müsabaka alanına geldiğimde, ülkemi en iyi şekilde temsil etme duygusu hiçbir zaman aklımdan çıkmaz. Şehitlerimiz aklıma geliyor. Onun hırsıyla, tüylerim diken diken olarak o formayı giyiyorum. Rakiplerim bir Türk görünce korkar. Rakiplerimde böyle bir korku oluşuyor. Ben de bundan gurur duyuyorum." şeklinde konuştu.

- "Sürekli nazar duasını okurum"





Dünya şampiyonu sporcu, nazardan çok korktuğunu, bu nedenle de antrenmanlara giderken ve maçlara çıkmadan önce nazar duasını okuduğunu söyledi.

"Sporculara genelde en çok nazar değer" diyen Enes, "Bu nedenle sürekli nazar duası okurum. Duayı maça çıkmadan ve antrenmana gelmeden okurum. Sakatlık riski yüksek bir spor yapıyorum. Bu nedenle nazar değiyor ve nazar duasını okuyorum. Dua etmeden kesinlikle maça çıkmam." şeklinde görüşlerini paylaştı.





- "Bayrak aşkı için bu sporu yapıyorum"





Enes Özdemir, karatede yüksek miktarda para ödülü olmadığını, kendisinin de bu işi para için yapmadığını belirtti.

Arkadaşlarının kendisini, 'dünya şampiyonu Enes' olarak gördüğünü ve bunun da kendisi için çok kıymetli olduğunu anlatan milli sporcu, "Benim yaptığım sporda çok yüksek oranda bir para ödülü yok. Zaten para için olsa, bu sporu yapmazdım. Sporu bırakırdım." açıklamasında bulundu.

- Cumhurbaşkanlığından tebrik mesajı





Dünya Ümitler Karate Şampiyonası'nda altın madalya elde etmesinin ardından ilk olarak Cumhurbaşkanlığından tebrik mesajı aldığını belirten milli sporcu, "Gençlik ve Spor Bakanı'mızın yanına gittik. Sayın Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı ile görüştük. İspanya'da dünya şampiyonu olunca büyükelçiliğe de gittik." ifadelerini kullandı.

Hedefinin 2024 Tokyo Olimpiyatları'na katılmak olduğunu anlatan milli karateci Enes, "Gençlerde ve 21 yaş altında da ümitlerdeki dereceyi yaparak, büyüklere geçmek isterim. Büyüklere geçtiğimde kota alarak 2024 Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanırım inşallah. Bu madalyalara yenileri eklenecek." diyerek sözlerini tamamladı.





- Aileden büyük destek





Babası Celalettin, annesi Sabire ve ablası Esra, Enes Özdemir'in bugün geldiği durumdan dolayı mutlu olduklarını anlattı.

Yaşadıkları evde AA muhabirine konuşan aile fertlerinden baba Celalettin Özdemir, oğlunu iyi bir ahlaka sahip olması için spora yönlendirdiğini açıkladı.

Kendisinin de spor yaptığını aktaran Celalettin Özdemir, "Biz spor yaptığımız için Enes de iyi bir ahlaka sahip olsun istedim. Bu nedenle spora yönlendirdim. Topluma faydalı bir insan yetiştirmek amacıyla oğlumu karateye yönlendirdim." dedi.

Oğlunun kötü bir alışkanlığının bulunmadığını dile getiren Özdemir, şöyle konuştu:

"Spora yönlendirmemdeki neden, kötü alışkanlıklardan uzak durmasını sağlamaktı. Karate ve özel hayat üzerine ara sıra tartışıyoruz. Maçlarını kaybedince ona bir şey söylemem. Kendi yolunda yürüyor. Kazansa da kaybetse de bizler mutluluk duyuyoruz. Biz, 'Mutlaka kazanacak.' diye bir yol çizmedik. Allah ne nasip ettiyse o olur diye bakıyoruz."

Dünya şampiyonluğu sonrasında gururlu bir şekilde onu karşılamak için havalimanına gittiklerini belirten baba Özdemir, "Dünya şampiyonu olunca İstiklal Marşı'nı okuttu ve Türk bayrağını göndere çektirdi. Bu da bize yetti. Sözün bittiği yerdi." açıklamasında bulundu.





- Anne Özdemir: "Karateye başlarken destek oldum"





Enes'in annesi Sabire Özdemir, oğlunun saygılı ve sakin bir çocuk olduğunu anlattı.

Bugün de oğlunun karakterinde bir değişiklik olmadığını ve aynı yapıda devam ettiğini dile getiren anne Özdemir, "Karateye başlarken, 'Git oğlum, geleceğin parlak.' diyerek ona destek oldum. Dünya şampiyonu olduğunda, güzel bir mutluluk yaşadım. Çok sevindim. Duygularını anlatamıyor insan. Dünyada Türkiye'yi tanıtması güzel bir şey. Karateye başladığında aklımdan, 'Benim oğlum da Avrupa ve dünya şampiyonu olur.' diye geçiyordu." şeklinde görüş belirtti.

Enes'in dünya şampiyonluğu sonrasında, komşularının eve gelerek kutladığını belirten Sabire Özdemir, "Havai fişeklerle kutlama yaptık. Enes dünya şampiyonu olunca, Japon televizyonlarında haberleri çıktı." değerlendirmesini yaptı.





- Abla Esra Özdemir: "Bizim gururumuz"





Abla Esra Özdemir, dünya şampiyonu bir kardeşi olduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Karateye başladığında kendisiyle gurur duyduğunu anlatan Esra Özdemir, şunları söyledi:

"Dünya şampiyonu bir kardeşim var. Dünya şampiyonluğu nedeniyle ailecek gurur duyduk. Tüylerimiz diken diken oldu ve ağladık. Türk bayrağını dalgalandırabilmek ve İstiklal Marşı'nı dışarıdaki ülkelerde okutabilmek, hepimiz için bir gurur olsa gerek. Bizim olduğu kadar herkes için de bir gururdur."



