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Türkiye'nin yeni İHA'sı gökyüzüyle buluştu

Türkiye'nin yeni İHA'sı Anka-Aksungur ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

21 Mart 2019 Perşembe 14:29
Türkiye'nin yeni İHA'sı gökyüzüyle buluştu

Türk Havacılık ve Uzay Sanayiinin (TUSAŞ) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, bir süredir üzerinde çalışılan ve Anka-2 olarak bilinen İHA'nın ismi Anka-Aksungur olarak duyuruldu.

Yüksek faydalı yük kapasiteli İHA ilk uçuşta, otomatik iniş ve kalkış özelliğini kullanarak 4 saat 20 dakika havada kaldı.

Orta irtifada yüksek yük kapasitesine sahip olan çift motorlu Anka-Aksungur'un, 40 bin feet yüksekliğe kadar uzun süreli görevler yapması hedefleniyor.

TUSAŞ, daha yüksek yük taşıma kapasitesine sahip yeni İHA geliştirmek için öz kaynaklarıyla Anka-2 Projesi'ni hayata geçirmişti.

Orta irtifa uzun havada kalışlı, çift motorlu İHA, keşif, gözetleme, taarruz görevlerini yerine getirebilecek. İHA, 700 kilogramdan fazla faydalı yük taşıyabilecek.

İHA'nın geliştirilme sürecinde kullanılan motorun yerini TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'nin Operatif İHA Motoru Geliştirme Projesi kapsamında geliştirilen PD170 turbo dizel havacılık motoru alacak ve araç yerli motorla görev yapacak.

Anka platformu üzerine inşa edilen İHA, bu sayede kısa zamanda ve uygun maliyetle geliştirildi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 14:29
  1. TUSAŞ
  2. yeni iha
  3. Anka-Aksungur

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