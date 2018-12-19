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Türkiye'nin yaş ortalaması açıklandı

Medya takip kurumu Ajans Press, Türkiye'nin yaş ortalamasını açıkladı. Buna göre ülkemizin yaş ortalaması 2018 verilerine göre 30,8 olarak saptandı.

19 Aralık 2018 Çarşamba 10:18
Türkiye'nin yaş ortalaması açıklandı

Türkiye’nin yaş ortalaması 2018 verilerine bakıldığında 30,9 olarak görülürken, en genç yaş grubuna sahip ülkenin 15,4 ortalamayla Nijerya’nın olduğu saptandı.

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, ülkelerin yaş ortalamasını konu alan araştırmayı inceledi. Ajans Press’in CIA verilerinden ve medya yansımalarından da derlediği bilgilere göre, Türkiye’de yaşayan vatandaşların yaş ortalamasının 30,9 olduğu görüldü. Türkiye’yi bir üst sıradan Azerbaycan takip ederken 31,4 yaş ortalamasına sahip olduğu saptandı. Bununla birlikte en yaşlı nüfusa sahip ülke Japonya olarak görülürken, 47,3 yaş ortalamasıyla listenin başına yerleştiği kaydedildi.

En genç nüfus Nijerya'da

Buna karşın dünyanın en geç nüfusu Nijerya’da görüldü. Nijerya’nın yaş ortalaması ise sadece 15,4 olarak kayıtlara geçti.

 

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Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 10:18
  1. Türkiye
  2. yaş ortalaması

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