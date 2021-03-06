Türkiye'nin TCG Anadolu hamlesi Yunan'ı korkuttu: Göz ardı edemeyiz

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in TCG Anadolu'nun bir SİHA gemisine dönüştürüleceğine ilişkin sözleri Yunan basınında yankı buldu.

"Türkiye TCG Anadolu'yu SİHA'larla donatacak"

Demir'in açıklamalarına geniş yer veren Yunan basını, Türkiye'nin savaş gemisi TCG Anadolu'yu SİHA'larla donatacağını yazdı. 30 ila 50 arasındaki Bayraktar TB3 SİHA'nın TCG Anadolu'ya konuşlandıracağı haberde yer aldı.

"SİHA'larla birlikte TCG Anadolu'nun kabiliyeti göz ardı edilemez"

Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının uzun süre havada kaldığına ve silah taşıyabildiğine vurgu yapan Yunan basını, "SİHA'larla donatılmış Türk amiral gemisinin Doğu Akdeniz'deki kabiliyetleri göz ardı edilemez. Geniş deniz alanlarını izleyebilir veya amfibi operasyonları destekleyebilir" ifadeleri kullanıldı.

İHA ve SİHA'larda yol haritalarının mevcut olduğunu ifade eden Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Mini İHA'yı daha gelişmiş hale getirdik. Mikro diyebileceğimiz İHA'lara ve daha büyük İHA'lara ihtiyacımız var. Bunları geliştirmek için çalışıyoruz." dedi.

"TCG Anadolu SİHA gemisine çevrilecek"

TCG Anadolu'yu SİHA gemisine çevirecek sabit kanatlı İHA'ların geleceğini belirten Demir, "Gemilere iniş yapabilecek İHA konusunda çalışma var. TCG Anadolu gemisini bir İHA gemisine çevirmek istiyoruz. Bunun için TB2'yi geliştiriyoruz. Böylece denizlerde bir SİHA vurucu gücümüz olacak." dedi.

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