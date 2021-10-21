Türkiye’nin tamamında dev FETÖ operasyonu

İzmir’de FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki gizli yapılanmasının deşifre edilmesi kapsamında büfe/kontörlü sabit hat irtibatı tespit edilen, bir kısmı hakkında örgüt mensubu olduklarına dair itirafçı beyanı ve askeri okul mülakatlarında örgütsel kodlama tespiti bulunan 3’ü Deniz Kuvvetleri, 15’i Kara Kuvvetleri, 13’ü Hava Kuvvetleri, 1’i Sahil Güvenlik ve 16’sı da Jandarma Genel Komutanlığı’ndan 33’ü muvazzaf 48 asker ile 110'u darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi, toplam 158 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Askerlerden 1’inin Albay, 1’inin Binbaşı, 1’inin Yüzbaşı, 3’ünün Üsteğmen, 1’inin Teğmen, 30’unun Astsubay ve 11’inin ise Uzman Çavuş rütbesinde olduğu öğrenildi. 41 ilde düzenlenen operasyonlarda şüphelilerden 97'si yakalandı. Diğerlerinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Tüm gün sürdü

Ankara merkezli yürütülen iki ayrı FETÖ soruşturmasında da dün 123 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.



İlk operasyon, örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlar aracılığıyla iletişim kurdukları tespit edilen tamamı daha önce ilişiği kesilen 50 askeri öğrenciye yönelik yapıldı. Şüphelilerin yakalanması için 18 ayrı ilde başlatılan operasyonlar gün boyu devam etti. İkinci operasyon ise örgütün mahrem imamlarına yönelik gerçekleştirildi. Bu kapsamda, operasyonel hatlar aracılığıyla bazı yargı teşkilatı çalışanlarıyla irtibat kurarak örgütsel faaliyette bulundukları tespit edilen farklı meslek grubundaki 73 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

35’i cezaevinde çıktı

16 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 54 şüpheli yakalandı. Haklarında gözaltı kararı verilen ve aralarında ihraç edilen savcı, vergi müfettişi yardımcısı, icra müdür yardımcısı ve infaz koruma memurlarının da yer aldığı şüphelilerden 35'inin FETÖ’den halen cezaevinde bulunduğu, 4'ünün ise yurt dışında olduğu öğrenildi.



Balıkesir’de FETÖ’nün mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada ise 7'si muvazzaf asker, biri polis memuru 46 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 22 ilde 55 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Şüphelilerden 7'sinin muvazzaf asker, birinin polis memuru, 5'inin mahrem imam olduğu, örgüt evlerinde askeri okullara hazırlanmış 16 zanlı ile askerlik ve polislik mesleklerinden ihraç edilmiş kişilerin de arananlar arasında bulunduğu öğrenildi.