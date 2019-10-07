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Türkiye'nin Suriye operasyonuna İran'dan ilk tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyon sinyalinin ardından İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Türkiye'nin, kendi güvenliğini Suriye'nin egemenliğini ihlal ederek sağlayamayacağını savundu.

07 Ekim 2019 Pazartesi 08:41
Türkiye'nin Suriye operasyonuna İran'dan ilk tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat’ın doğusuna yönelik Barış Pnarı operasyonunun kapıda olduğu sinyalini vermesinin ardından, İran'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

İran devlet haber ajansı IRNA'ya göre Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, İran meclisinde kendisine yöneltilen soruları yanıtlarken şunları söyledi:

"Suriye'ye girmeyin, sınıra asker yerleştirin"

"Türkiye’nin kendi güvenliğini garantiye almasının tek yolunun, Suriye sınırındaki bölgelerine askeri güç yerleştirmesi olduğunu Türk tarafına ilettik."

"Türkiye’nin güvenliği, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine zarar verecek şekilde sağlanamaz."

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 08:41
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Barış Pnarı operasyonu

YORUM YAZ

  • hamido hamido 11 dk önce
    Hadi ordan kılkuyruk, İran denen dansöz devlet.
  • MisakMisak13 dk önce
    Bu siyasetçiler bazen komedyenler den daha fazla güldürüyor insanı. Hangi Suriye hangi toprak bütünlüğü. Suriye mi kaldı ortada Cevad.
  • yazmıyorumyazmıyorum15 dk önce
    suriye nin egemenliğiyse sormazlarmı senin neişin var suriyede rafızi şia nın pisliği
  • ................18 dk önce
    sen ıraktaki durumu çöz. Amerikalılar kıçına kadar geldi. sen bu oyuna, karşı önlem alma ne yapacaksın buna bak...Amerika senle birebir mi savaşacak sanıyorsun..Irakta militan yetiştirip senin üzerine salacak..Aynısını bize de yapacak. bu oyunu bozmazsan durumun iyi değil iraaannn.

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