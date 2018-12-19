ANKARA (AA) - Bozkır Ekosistemlerinde İklim Değişikliğine Ekosistem Tabanlı Uyum İçin Tarım Uygulamaları Projesi kapsamında Türkiye'nin sayısal bozkır haritası çıkarıldı.

Türkiye ve Avrupa Birliği'nin (AB) ortak finanse ettiği, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Tarım ve Orman Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi işbirliğinde yürütülen "Bozkır Ekosistemlerinde İklim Değişikliğine Ekosistem Tabanlı Uyum İçin Tarım Uygulamaları Projesi" kapanış töreni Sheraton Otel Ankara’da yapıldı.

Tarım Reformu Genel Müdürü Hasan Özlü, projede su, toprak, biyoçeşitlilik ile tarım ve ekosistemler arasında ilişkiyi güçlendirmek istediklerine vurgu yaparak, projeyle çiftçinin gelirini artırmayı ve tarımsal üretimi sürdürülebilir kılmayı hedeflediklerini ifade etti.

Özlü, iklim değişikliğinden en çok tarım sektörünün etkilendiğini belirterek, projenin amacının iklim değişikliğine karşı toplumun ve ekosistemin direncini artırmak olduğunu söyledi.

Hasan Özlü, "Yakın komşularımıza da projelerden edindiğimiz deneyimleri aktarmak durumundayız. Biz önümüzdeki yıllarda daha kurak topraklarda tarım yapmak zorunda olduğumuzun farkında olarak hareket etmek ve önlemler almak zorundayız." diye konuştu.

- "Tarım elçileri olalım"

FAO Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve FAO Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu, "Proje, bozkır sisteminde iklim değişikliğinin etkilerini ölçümlemek amacıyla yapıldı." dedi.

Koruyucu Tarım Derneğinin kurulmuş olmasının projenin takibi açısından çok önemli olduğunun altını çizen Gutu, "İklim açısından duyarlı tarım elçileri olalım ve dünyayı bu şekilde gelecek nesillere teslim edelim." ifadesini kullandı.

AB Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkan Yardımcısı Tibor Sztarickai ise projenin Türkiye için yeni bir yol gösterdiğine işaret etti, AB'den Türkiye'de iklim politikasına katkı veren projeler için bugüne kadar 20 milyon avrodan fazla destek verildiğini aktardı.

Proje kapsamında Türkiye'nin sayısal bozkır haritası çıkarıldı.

Tören müzik dinletisiyle sona erdi.