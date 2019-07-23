Türkiye'nin rekor transferlerinde son ismi Eljif Elmas





İSTANBUL (AA) - HÜSEYİN EROĞUL - Fenerbahçe'den İtalya'nın Napoli takımına 16 milyon avro bedelle transfer olan Eljif Elmas, Türkiye'nin Avrupa'ya ihraç ettiği en pahalı futbolcular arasına girdi.

Fenerbahçe'nin Kuzey Makedonya Cumhuriyeti takımı Rabotnicki'den transfer ettiği Eljif Elmas iki sezonluk İstanbul macerasının ardından İtalyan takımı Napoli'ye 16 milyon avro bedelle transfer olarak Türkiye'den Avrupa'ya giden en pahalı futbolcular arasına girmeyi başardı.



Beşiktaş'tan 22 milyon avro karşılığında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer olarak Türkiye'den yurt dışına en yüksek bonservis bedeliyle transfer edilen oyuncu olarak tarihe geçen Cenk Tosun, listenin ilk sırasında yer alıyor.

2017-2018 sezonunun ara transfer döneminde Galatasaray'dan İngiliz ekibi Stoke City'ye 16 milyon avro bedelle transfer olan Badou Ndiaye ise sarı-kırmızılı kulübün satışından en fazla gelir elde ettiği oyuncu olma unvanını ele geçirdi.





- Sow da 16 milyon avroya satıldı

Fenerbahçe'nin yurt dışına gönderdiği en pahalı isimler arasında Moussa Sow da yer aldı.

Senegalli oyuncu, Fenerbahçe forması altında geçirdiği 4 sezonun ardından Birleşik Arap Emirlikleri takımı El-Ehli'ye 16 milyon avro bedelle transfer olarak Türkiye'den transfer olan en yüksek ücretli futbolculardan oldu.

Elvir Balic de 1999-2000 senesinde Real Madrid'e 15,6 milyon avro bedelle transfer olarak rekor kırmıştı.





- En çok satışı Fenerbahçe yaptı





Fenerbahçe, futbolcu ihracatından en fazla parayı kazanan takım oldu.

Son olarak Eljif Elmas'ı 16 milyon avro bedelle Napoli'ye satan Fenerbahçe, Sow, Balic'in yanı sıra Simon Kjaer'i 12,5 milyon avroya Sevilla'ya, Nicolas Anelka'yı 12 milyon avroya Bolton Wanderers'a, Jay Jay Okocha'yı da 12,4 milyon avroya, Emmanuel Emenike'yi de 10 milyon avroya sattı.

Fenerbahçe böylelikle 7 önemli futbolcu satışı gerçekleştirdi.





- En yüksek bedelle satılan futbolcular





Türkiye'den yurt dışına en yüksek bedelle satılan futbolcular şunlar: