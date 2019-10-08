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Türkiye'nin operasyonu teröristleri korkuttu: Her türlü tekliflere açığız

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri'nin Basın Sözcüsü Mustafa Bali, Türkiye'nin operasyonu karşısında tutuşarak, 'Yeni tekliflere açığız" dedi.

08 Ekim 2019 Salı 11:57
Türkiye'nin operasyonu teröristleri korkuttu: Her türlü tekliflere açığız

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Basın Sözcüsü Mustafa Bali konuştu. Bali yeni tekliflere açık olduklarını belirtti.

PKK'nın Suriye kolu YPG'nin omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Basın Sözcüsü Mustafa Bali, Türkiye’nin Rojava ve Fırat’ın doğusuna yönelik olası operasyonuna ilişkin, hazırlık yaptıklarını ve sınırda mevzilendiklerini söyledi.

DAEŞ üzerinden alçak oyun

“Güçlerimiz hazırlıklara başladı ve sınırda mevzilendi” diyen sözcü Bali, “DSG olarak halkımızı ve vatanımızı savunmakla görevliyiz. Elbetteki yeni gelişmeler beraberinde çok ciddi sorunlar getirecektir. Mevcut krizi daha da derinleştirecek. Sorunların çözümünü engelleyecek” ifadelerini kullandı.

Bali, bunun yanı sıra Rusya ve Suriye güçlerinin mevcut krizden istifade ederek bazı bölgelere saldırabileceğini iddia etti.

DAEŞ’in de krizden istifade ederek saldırılar düzenleyebileceğini öne süren Bali, DAEŞ’in mensuplarının tutuklu olduğu cezaevlerine saldırabileceğini belirtti.

Tutuştular

Bali, sözlerine şunları ekledi:

“Karışık ve tehlikeli bir durum var. Biz de duruma göre tedbirlerimizi alıyoruz. Sınır savaşı olduğu zaman Suriye’nin topraklarını savunuyoruz. Suriye topraklarının savunulması da milli bir görevdir. İsmi ne olursa olsun her kendisini Suriye milliyetçisi olarak gören Rejim, muhalefet ya da DSG olsun bu toprağı savunmak herkesin milli bir görevidir. Türk işgaline karşı çıkmak için bütün tekliflere olumlu yaklaşacağız.”

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 11:57
  1. YPG
  2. PYD
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