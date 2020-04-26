Türkiye'nin operasyonu Avrupa ülkesini ayağa kaldırdı! Neye uğradıklarını şaşırdılar

İsveç'te koronavirüs testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi verilmeyen Türk vatandaşı Emrullah Gülüşken'in ambulans uçakla Türkiye’ye getirilmesi, İsveç basınında geniş yer buldu.

İsveç'te, yüksek ateş ve nefes darlığına rağmen doktorlar tarafından hastanede tedavi altına alınmayarak eve gönderilen kalp hastası Türk vatandaşı Emrullah Gülüşken, kızlarının da yardımıyla sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu.

Türkiye vatandaşına sahip çıktı

Gülüşken'i, yaşadığı bu zor zamanlarda yalnız bırakmayı reddeden Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca öncülüğünde bir yardım operasyonu düzenleyerek İsveç'e ambulans uçak gönderilmesi talimatını verdi.

Sabah saatlerinde İsveç'ten Ankara'ya nakledilerek başkentte tedavi altına alınan Gülüşken'in hikayesi, İsveç basında da büyük yer buldu.

İsveç basını operasyonu canlı aktardı

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran bu durum, İsveç hükümetini ağır eleştirilere maruz bırakırken, Türkiye'nin vatandaşlarına her durumda koşulsuz destek sağlaması da oldukça takdir edildi.

Nakil operasyonun anbean takip eden İsveç basını, Türkiye'nin gönderdiği ambulans uçağının durumunu canlı paylaştı. “Türkiye, İsveç'te tedavi göremeyen Türk hastaya yardım gönderdi” başlıkları, ülkedeki sağlık durumunun halini gözler önüne serdi.

Ülke basını, yakından takip ettiği bu başarılı operasyona karşı olan ilgisini saklayamazken, hükümetin sağlık konusundaki kapasitesi de akıllarda soru işareti bıraktı.