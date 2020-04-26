  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Türkiye'nin operasyonu Avrupa ülkesini ayağa kaldırdı! Neye uğradıklarını şaşırdılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla koronavirüs hastası Türk vatandaşı Emrullah Gülüşken'in ambulans uçakla Türkiye’ye getirilmesi, İsveç basınında geniş yankı uyandırdı.

2020-04-26 17:35:00 -
Türkiye'nin operasyonu Avrupa ülkesini ayağa kaldırdı! Neye uğradıklarını şaşırdılar

İsveç'te koronavirüs testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi verilmeyen Türk vatandaşı Emrullah Gülüşken'in ambulans uçakla Türkiye’ye getirilmesi, İsveç basınında geniş yer buldu.

İsveç'te, yüksek ateş ve nefes darlığına rağmen doktorlar tarafından hastanede tedavi altına alınmayarak eve gönderilen kalp hastası Türk vatandaşı Emrullah Gülüşken, kızlarının da yardımıyla sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu.

Türkiye vatandaşına sahip çıktı

Gülüşken'i, yaşadığı bu zor zamanlarda yalnız bırakmayı reddeden Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca öncülüğünde bir yardım operasyonu düzenleyerek İsveç'e ambulans uçak gönderilmesi talimatını verdi.

Sabah saatlerinde İsveç'ten Ankara'ya nakledilerek başkentte tedavi altına alınan Gülüşken'in hikayesi, İsveç basında da büyük yer buldu.

İsveç basını operasyonu canlı aktardı

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran bu durum, İsveç hükümetini ağır eleştirilere maruz bırakırken, Türkiye'nin vatandaşlarına her durumda koşulsuz destek sağlaması da oldukça takdir edildi.

Nakil operasyonun anbean takip eden İsveç basını, Türkiye'nin gönderdiği ambulans uçağının durumunu canlı paylaştı. “Türkiye, İsveç'te tedavi göremeyen Türk hastaya yardım gönderdi” başlıkları, ülkedeki sağlık durumunun halini gözler önüne serdi.

Ülke basını, yakından takip ettiği bu başarılı operasyona karşı olan ilgisini saklayamazken, hükümetin sağlık konusundaki kapasitesi de akıllarda soru işareti bıraktı.

Koronavirüs yasakları ne zaman kalkacak? Bilim Kurulu üyesi Alpay Azap açıkladı
Koronavirüs yasakları ne zaman kalkacak? Bilim Kurulu üyesi Alpay Azap açıkladı

Gündem

Koronavirüs yasakları ne zaman kalkacak? Bilim Kurulu üyesi Alpay Azap açıkladı

Başhekimden koronavirüs tedavisi görenlerin yakınlarına tepki: Size ifşa etmemi ister misiniz?
Başhekimden koronavirüs tedavisi görenlerin yakınlarına tepki: Size ifşa etmemi ister misiniz?

Gündem

Başhekimden koronavirüs tedavisi görenlerin yakınlarına tepki: Size ifşa etmemi ister misiniz?

Şifa bulan Burak Akkul koronavirüs sürecini anlattı: Yüzde 3'lük kesimdeydim
Şifa bulan Burak Akkul koronavirüs sürecini anlattı: Yüzde 3'lük kesimdeydim

Gündem

Şifa bulan Burak Akkul koronavirüs sürecini anlattı: Yüzde 3'lük kesimdeydim

Türk profesör, '10 Mart öncesine dönmenin iki yolu var' dedi ve şiddetle uyardı: Bunu yaparsak başa döneriz
Türk profesör, '10 Mart öncesine dönmenin iki yolu var' dedi ve şiddetle uyardı: Bunu yaparsak başa döneriz

Gündem

Türk profesör, '10 Mart öncesine dönmenin iki yolu var' dedi ve şiddetle uyardı: Bunu yaparsak başa döneriz

Putin’i şoka uğratan gelişme! Yeniden yükselişe geçti
Putin’i şoka uğratan gelişme! Yeniden yükselişe geçti

Dünya

Putin’i şoka uğratan gelişme! Yeniden yükselişe geçti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Kangoo
Satılık 2015 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı