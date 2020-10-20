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Aktüel Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Ekici: "Azerbaycan'ın haklı davasında Türk dünyasının desteği önemli"
Aktüel

Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Ekici: "Azerbaycan'ın haklı davasında Türk dünyasının desteği önemli"

Yeniakit Publisher
2020-10-20 10:53:44 -
Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Ekici: "Azerbaycan'ın haklı davasında Türk dünyasının desteği önemli"

NUR SULTAN (AA) - Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Ufuk Ekici, Dağlık Karabağ sorununda Türk dünyasının Azerbaycan'a destek vermesinin çok önemli olduğunu bildirdi.

Ekici, Azerbaycan'ın Nur Sultan Büyükelçiliğini ziyaret ederek Büyükelçilik binası önünde Gence saldırılarında hayatını kaybedenlerin anısına hazırlanan yere karanfil bıraktı.

Büyükelçi Raşad Mamedov tarafından karşılanan Ekici, Mamedov'a başsağlığı diledikten sonra gazetecilere açıklama yaptı.

- "Türk dünyasının destek vermesi çok önemli"

Ekici, dün itibarıyla kardeş Kazak, Türk, Azerbaycanlı olmak üzere çok sayıda kişinin Azerbaycan Büyükelçiliğine gelip dayanışma gösterdiğini belirterek "Azerbaycan'ın içinde bulunduğu haklı davada, Türk dünyasının destek vermesi çok önemli." dedi.

Türkiye olarak her zaman Azerbaycan'ın yanında bulunduklarını vurgulayan Ekici, hukuk dışı işgalin, insanlık dışı saldırıların her zaman karşısında olacaklarını ve tüm dünyanın da bu şekilde Azerbaycan'ın yanında olmasını dilediklerini söyledi.

- "Dünya ülkeleri arasında böyle bir dostluk yoktur"

Büyükelçi Mamedov da savaşın ilk günlerinden itibaren topraklarının temizlenmesinde Türkiye devleti ve halkının her zaman Azerbaycan halkının yanında olduğunu vurguladı.

Türkiye ile Azerbaycan'ın iki ülke bayraklarına boyandığına işaret eden Mamedov, "Dünya ülkeleri arasında böyle bir dostluk yoktur. Bu, dünya için bir örnektir. Bu dostluk, iki halk için yalnız güç getirir, haklı yolumuzda manevi destek verir." ifadesini kullandı.



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