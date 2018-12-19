"Türkiye'nin neredeyse tüm iddiaları haklı bulundu"

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Dünya Ticaret Örgütünde (DTÖ) sonuçlanan panel kararına ilişkin, "Panel, Türkiye'nin neredeyse tüm iddialarını haklı bularak, ABD'nin petrol ve hat boruları ihracatımıza uyguladığı telafi edici vergilerin DTÖ anlaşmalarına ve kurallarına aykırı olduğunu teyit etmiştir." ifadesini kullandı.

Pekcan, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin uzun süredir Türkiye menşeli petrol borularında sübvansiyon olduğu iddiasıyla ihracatta yüzde 15'e varan oranda telafi edici vergi uyguladığını anımsattı.

DTÖ Anlaşmazlıkların Halli Mekanizması kapsamında Türkiye'nin talebiyle ABD'ye karşı kurulan "ABD-Çeşitli Tüp ve Borulara Uygulanan Telafi Edici Önlemler" paneli nihai raporunun dün DTÖ tarafından yayımlanarak resmen kamuoyuyla paylaşıldığını bildiren Pekcan, şunları kaydetti:

"Panel, Türkiye'nin neredeyse tüm iddialarını haklı bularak, ABD'nin petrol ve hat boruları ihracatımıza uyguladığı telafi edici vergilerin DTÖ anlaşmalarına ve kurallarına aykırı olduğunu teyit etmiştir. Böylece, ABD'ye karşı DTÖ'de bu çok önemli ve haklı davamızı kazanmakla çelik ihracatçılarımız ve ülkemizin menfaatlerini korumaya kararlı olduğumuzu, DTÖ sistemine olan güven ve inancımızı da yinelemiş olduk. Panel, ABD'nin panelin değerlendirmesi dışında bırakmaya çalıştığı konuların neredeyse tamamını çalışma alanında kabul etmiştir."

- "Demir çelik üreticilerinin menfaatlerini korumaya kararlıyız"

Pekcan, ayrıca ABD'nin OYAK, ERDEMİR ve İSDEMİR'e ilişkin kamu kurumu tespitiyle ilgili olarak, davaya konu edilen dört soruşturma sürecinde de bunlara yönelik kamu kurumu bulgularının usulüne uygun yapılmadığı, ayrıca, "kamu kurumu" tespitlerini gerekçelendiremediğine hükmedildiğini aktardı.

Panelin, söz konusu kurumlar tarafından soruşturmaya tabi firmalara fayda sağlanıp sağlanmadığı hususunda, ABD'nin bu şirketlerin kamu kurumu olduğuna dair iddialarını usulsüz ve hukuki dayanaktan yoksun bulduğundan, karar vermeye gerek görmediğini belirten Pekcan, "Panel, şikayete konu edilen sübvansiyon soruşturmalarında belirli bir sübvansiyonun mevcudiyetinin ABD tarafından ortaya konulmadığını da kararlaştırmıştır. Diğer taraftan ABD'nin sübvansiyona tabi ithal ürünlerle, sübvansiyona tabi olmayan ithal ürünleri birleştirerek zarar tespiti yapmasıyla ilgili olarak da Panel, ABD'yi haksız bulmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Pekcan, bu sonuçlar çerçevesinde panelin, ABD'ye mevcut ticari önlemlerini DTÖ anlaşmaları çerçevesindeki yükümlülükleriyle uygun hale getirmesini tavsiye ettiğini bildirdi.

Öte yandan ABD'nin geçen aylarda Türkiye ile 9 ülkenin demir çelik ürünleri ihracatına yönelik uygulamaya başladığı ilave gümrük vergilerine karşı, DTÖ'de başlattıkları Anlaşmazlıkların Halli sürecinde Panel Heyeti'nin oluşturulması aşamasına gelindiğini ifade etti.

Ticaret Bakanlığı olarak bu süreci de dikkatle takip ettiklerine ve yönettiklerine işaret eden Pekcan, Bakanlık olarak demir çelik üreticilerinin menfaatlerini DTÖ kuralları ve uluslararası yükümlülükler çerçevesinde korumaya kararlı olduklarını kaydetti.