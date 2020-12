Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

ANKARA (AA) - Türkiye'de son 24 saatte 184 bin 415 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 692 kişinin testi pozitif çıktı, 254 kişi yaşamını yitirdi.

Kovid-19 aşılarını taşıyan Türk Hava Yollarına ait "TK 6175" sefer sayılı "Boeing 777" tipi uçak, saat 05.44'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Türkiye saati ile 19.50'de Çin'in başkenti Pekin'deki havalimanından hareket eden uçağın Ankara'ya inişi ile aşıların bulunduğu konteynerler, uçaktan alınarak depolara taşınmaya başlandı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşılarımızı getiren uçak Esenboğa Havalimanı'mıza ulaştı. 14 gün sürecek testleri hemen Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuzda başlayacak. Testleri biter bitmez ise aşılama programımız Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleşecek. Birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.

- Kovid-19 aşılarının numuneleri en az 2 hafta analiz edilecek

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı'na getirildikten sonra Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposuna nakledilen Kovid-19 aşıları, güvenilirlik ve etkinlik açısından bir dizi işlemden geçiriliyor.

Öncelikle "soğuk zincir" konusunda eğitimli sağlık personelince paletler açılıyor, bu aşamada her palette bulunan sıcaklık kayıt cihazları okunuyor. Her kolideki elektronik donma göstergeleri ile ısı maruzluğunu gösteren ısı monitör kartları kontrol ediliyor. Aşılar, uygun taşıma kurallarına göre teslim edildiğinden emin olunduktan sonra depodaki yerlerine yerleştiriliyor.

Ardından ayrı bir komisyon tarafından temel kalite evrakları incelenip analizler için rastgele numuneler alınıyor.

Aşılardan alınan numuneler, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarında en az 2 hafta sürecek analize tabi tutulacak. Bu süre zarfında aşılar, 2-8 derecelik ısıda tutulacak olan özel depolarda muhafaza edilecek. Analiz sonucunda uygun görülmesi halinde aşılar kullanıma sunulacak.

Aşıların muhafaza edileceği Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ana depolarında sıcaklık kontrol sistemi, jeneratörler ve yedek sistemler bulunuyor. Aşılar, gerekli analizlerin yapılmasından sonra iklimlendirme özelliğine sahip özel tasarlanmış araçlarla il depolarına dağıtılacak.

- "15 bin 692 kişinin testi pozitif çıktı"

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 184 bin 415 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 692 kişinin testi pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte, 20 bin 192 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 78 bin 629'a yükseldi. Test sayısı 24 milyon 326 bin 350'ye ulaştı, vaka sayısı 2 milyon 194 bin 272, vefat sayısı 20 bin 642, ağır hasta sayısı 4 bin 98 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 36,2, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugün tespit edilen 2 bin 612 yeni hastamız var. Ağır hasta ve yoğun bakımdaki hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Bu durumun kayıplarımıza da yansımasını yakın gelecekte görmeyi ümit ediyorum. Birlikte mücadele virüsü yener."

- Koronavirüs Bilim Kurulu "aşı" gündemiyle toplandı

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında "aşı" gündemiyle toplandı.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapan Koca, "Sağlık Çalışanları Yılı" olan 2021'e sağlık çalışanlarını aşılayarak başlayıp, koruyucu tedbirlere geçmenin ilk adımını atacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Tedarikine başlanan inaktif aşının ilk kısmı bugün ülkemize getirilerek Bakanlığımıza teslim edilmiştir. Sevkiyat sırasında soğuk zincirin bozulmaması adına gerekli tüm tedbirler alınmış ve hiçbir sorun yaşanmamıştır. Bu sürecin başarıyla gerçekleştirilmesinde titiz çalışmaları ve zaman tanımaz destekleri için İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Devlet Malzeme Ofisi, Türk Hava Yolları çalışanlarına ve Bakanlığımız personeline teşekkür ederim. Pekin gümrüğüne soğuk zincirle getirilen aşılar, gerekli işlemler tamamlanıncaya kadar lityum bataryalı soğutucuları olan konteynırlarda saklanmıştır. Bu sayede aşılar, gümrükte muhafaza edildiği süre boyunca hiçbir ısı değişikliğine maruz kalmamıştır. Ülkemize yıllardır temin edilen aşıların çoğu öncelikli kargo statüsünde olan bu tür konteynırlarla transfer edilmektedir."

Koca, aşıların bu sabah erken saatlerde Esenboğa Havalimanına iniş yaptığını belirterek, buradan sıcaklık kontrol sistemi, jeneratör ve yedek sistemler bulunan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposuna nakledildiğini ifade etti.

- "Aşıların analiz süreci başladı"

Ürünler Bakanlık deposuna geldiğinde bu sıcaklık kayıt edici cihazların kontrol edildiğinin, sonrasında ürün kabulünün yapıldığının altını çizen Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Aşılardan rastgele örnek olarak alınan numuneler, TİTCK laboratuvarlarına sevk edilerek analiz süreci başlamıştır. Olumlu bulunması durumunda TİTCK tarafından Acil Kullanım Onayı verilecektir. Bu süreçte aşılar, Bakanlığımıza ait iklimlendirme özelliğine sahip özel tasarlanmış araçlarla il depolarına dağıtılacaktır. Aşılama programı başladığında atılacak adımlar ve aşılamada öncelik sıralaması Bilim Kurulumuzca belirlenmişti. Bu stratejinin ilk basamağında yer alan sağlık çalışanları ve huzur evlerinde bulunan kişilerin aşılanmasına ilk olarak başlanacaktır. Bütün Aile Sağlığı merkezleri ile kamu, özel ve üniversite hastanelerimizde aşı yapılması için planlama yapılmış durumdadır."

- "Aşı hakkaniyetle dağıtılacaktır"

Bakan Koca, aşılama takvimine ilişkin şunları kaydetti:

"Aşılama takviminin toplumdaki bağışıklık oranını en üst düzeye, en kısa zamanda ulaşmasını sağlayacak şekilde uygulanması hedeflenmektedir. Bu nedenle oluşturulan risk sıralamasına göre, vatandaşlarımızın aşılanmasının ülke çapında bir program ile mümkün olan en kısa zamanda tamamlanması hedeflenmektedir. Aşı ile oluşturulan bağışıklık yanıtı ikinci doz uygulaması ile daha da artmaktadır. Salgının hızının yavaşlamış olması da göz önüne alınarak inaktif aşının 28 gün ara ile iki doz olarak yapılması uygun bulunmuştur. İkinci doz aşı yapıldıktan sonraki iki haftayı da kapsayacak şekilde sıkı korunma tedbirlerinin sürdürülmesi önem arz etmektedir."

Vatandaşların öncelik gruplarına göre kendilerine ulaşan bildirimden sonra Merkezi Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden aile hekimlerinden veya uygun bir kamu ya da özel hastaneden randevu alarak aşılarını yaptırabileceğine işaret eden Koca, "Aşının güvenli nakil süreci, uygulanması ve kayıt altına alınması dijital sitem üzerinden anlık takip edilecektir. Aşı risk yönetim stratejisine uygun olarak hakkaniyetle dağıtılacaktır." ifadelerini kullandı.

- "Uygulama sonuçları anlık paylaşılacak"

Koca, vatandaşların konumlarına göre risk sıralamasını web sitesinden takip edeceğini, aşı dağıtım ve uygulama sonuçlarının anlık ve canlı olarak paylaşılacağını aktardı. Koca, şunları belirtti:

"Aşılama önceliğinde Bilim Kurulumuzun belirlediği stratejik plan dışında hiçbir öncelik tanınmayacaktır. Aşılama programının başarıyla uygulanması için her bir vatandaşımız da bu stratejiye uygun olarak sırasını beklemelidir. Aşılama programımızın başlaması ile birlikte ülkemizin aşılama konusunda ne kadar tecrübeli ve yetkin olduğuna herkes şahit olacaktır. Halk sağlığının korunmasında tüm mevcudiyetimizi ortaya koyarak mücadele edeceğimizden emin olabilirsiniz."

- Yılbaşında bazı cadde ve meydanlar, yabancı turistlere de kapalı olacak

İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere "Cadde, Bulvar, Meydan Tedbirleri" konulu genelge gönderildi.

Genelgede, sosyal izolasyonun teminine yönelik pek çok tedbirin uygulandığı bir ortamda, turistik faaliyetler kapsamında geçici bir süreyle Türkiye'de bulunan ve bu nedenle sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan yabancı turistlerin eylemlerinin de salgının yayılımının düşürülmesinde yakalanan başarıyı gölgelememesi ve salgınla mücadelede zafiyet algısına neden olmaması açısından oldukça önemli olduğu vurgulandı.

Bu kapsamda, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00'den 1 Ocak 2021 Cuma günü saat 10.00'a kadar, il ve ilçe merkezlerinde simgesel özellikleri bulunan, şehirlerle özdeşleşen veya kutlama/toplanma alanı olarak bilinen cadde, bulvar veya meydanlara (İstanbul'da İstiklal Caddesi ve Sultanahmet Meydanı, Ankara'da 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, İzmir'de Gündoğdu Meydanı gibi) yabancı turistler de dahil olmak üzere tüm girişlerin sınırlandırılacağı kaydedildi.

- "Yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak gibi bir niyetimiz yok"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Bakan Selçuk, 22 Ocak'ta başlayacak sömestr tatili öncesi öğrencilere dijital karne verilip verilmeyeceği sorusunu, şöyle yanıtladı:

"Evet dijital bir karne var çünkü bizim yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak gibi bir niyetimiz tabii ki yok. O yüzden de bir dijital karne söz konusu. Liseler için birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karne olabilir. Biz mevzuatın esnekliği içerisinde çocuklarımız ve velilerimiz açısından en kolay hangisi oluru düşünmeye çalışıyoruz. Hatta bazen şunu yapıyoruz; olağanüstü dönemler için ihtiyaç duyulabilecek bazı hususlar, mevzuatın içerisinde olmayabiliyor. O yüzden de biz kimi zaman mevzuatta değişiklik yapıp, alanı rahatlatmaya çalışıyoruz."

Okullardaki hazırlıklarla ilgili dünyanın neler yaptığına ilişkin toplantılar yaptıklarının bilgisini veren Ziya Selçuk, "Okullarda neyi nasıl yapacağımızı Sağlık Bakanlığından bir ekiple beraber çalışıyoruz. Bununla ilgili bir kitapçık hazırlanıyor, öğretmenlerimiz okullarımız için aşı konusunda. Bütün bu çalışmalarla beraber de giderek bu alandaki en risklilerden başlayıp sonra toplumun tamamını kuşatan bir yere doğru gitmek bizim eğitimi yüz yüze yapmamızın önünü çok açacak." dedi.

- "Lisede öğrencilerimiz sınav olacakları zaman her türlü tedbiri fazlasıyla alacağız"

Lise öğrencileri için önümüzdeki süreçte yüz yüze sınav yapılması yerine, farklı bir ölçme değerlendirme yöntemi uygulanabilir mi?" sorusu üzerine Selçuk, eğitimde eksik bırakılan her şeyin bir sonraki senenin problemi haline geldiğine dikkati çekerek, "Bir sonraki seneyle de kurtulamıyoruz. Ondan sonraki sene ve hatta üniversitedeki matematik mesela, bu problem oraya taşınıyor. Türkiye'nin çok uzun yıllar 8-10 sene bu eksik nedeniyle eğitimde çok düşük bir performans göstermesi bizim göze alamayacağımız bir şey." ifadelerini kullandı.

Eksiklerin tamamlanarak gidilmesi gerektiğini vurgulayan Selçuk, "Lisede öğrencilerimiz sınav olacakları zaman her türlü tedbiri fazlasıyla alacağız, biz bunu LGS'de gösterdik, başka durumlarda gösterdik. Yani her türlü dezenfekte işlemi, her türlü maske, mesafe, bir sınıfa girecek öğrenci sayısı... Evdeki ve sokaktaki durumdan, alışveriş yapılan çarşı pazardan veya başka mekanlardan daha kontrollü bir ortam sağlıyoruz. Bunu göz ardı etmemek lazım." değerlendirmesinde bulundu.