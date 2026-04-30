Caddebostan'da maganda dehşeti! Alkollü şahıs mekanı kurşun yağmuruna tuttu!

İstanbul'un en hareketli noktalarından biri olan Caddebostan Mahallesi'nde dün gece saat 21.30 sıralarında büyük bir hareketlilik yaşandı. İddiaya göre, iki arkadaşıyla birlikte geldiği mekanda alkol alıp taşkınlık çıkaran Uğur O., iş yeri sahibi Okan T. tarafından dışarı atıldı. Ancak hırsını alamayan şüpheli, kısa süre sonra ruhsatsız tabancasıyla olay yerine geri dönerek dehşet saçtı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Caddebostan Mahallesi'nde meydana geldi. Uğur O., yanında bulunan 2 arkadaşıyla birlikte mekana geldi. İddiaya göre iş yerinde alkol alan Uğur O., taşkınlık çıkardı. Bunun üzerine iş yeri sahibi Okan T. tarafından dışarı çıkarıldı.Cİş yerinden ayrılan Uğur O., bir süre sonra ruhsatsız tabancayla tek başına yeniden olay yerine geldi. Şüpheli, iş yerine ve havaya doğru ateş açtıktan sonra yaya olarak kaçmaya başladı. Bu sırada bölgede devriye görevi yapan polis ekipleri şüpheliyi fark etti. Polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına rağmen Uğur O., elindeki silahla kaçmaya devam etti.

 

POLİS BACAĞINDAN VURARAK YAKALADI

Şüphelinin elindeki silahla kaçmaya devam etmesi ve çevredeki vatandaşlar açısından tehlike oluşturması üzerine görevli polis memuru önce havaya uyarı ateşi açtı. İkazlara rağmen kaçmayı sürdüren Uğur O., sol bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan şüpheli, bilinci açık şekilde Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasıyla ele geçirilen ruhsatsız tabanca muhafaza altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Tedavisi tamamlanan Uğur O., 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet', 'Tehdit' ve 'Mala zarar verme' suçlarından adliyeye sevk edildi. Kadıköy Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada, Uğur O.'nun 'Kasten yaralama', 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' ve çeşitli suçlardan 21 suç kaydı olduğu öne sürüldü. Olay alanına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin restorana doğru ateş açtığı, ardından yaya olarak olay yerinden kaçtığı anlar görülüyor. Polis ekiplerinin şüphelinin peşinden koşarak müdahale ettiği ve uyarı ateşi açtığı anlar da görüntülerde yer alıyor.

 

