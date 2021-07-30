Türkiye'nin kaç tane yangın söndürme uçağı var? Türkiye’de kaç yangın söndürme uçağı var?

Türkiye'nin kaç tane yangın söndürme uçağı var? Türkiye geneli 28-29 Temmuz tarihlerinde 17 ilimizde toplam 58 orman yangını meydana geldi. Bu yangınların 38 tanesini kontrol altına alındı. Adana, Antalya, Kayseri, Kütahya, Mersin, Muğla, Osmaniye olmak üzere 7 ilde toplam 20 yangını kontrol altına alma çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye’nin farklı yerlerinde aynı anda meyada gelen orman yangınları sabotaj iddialarını gündeme getirirken, orman yangınlarına ilişkin kapsamlı soruşturmalarda başlatılmış durumda.

Türkiye'nin kaç tane yangın söndürme uçağı var

Türkiye'nin kaç yangın söndürme uçağı var? Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangınların söndürülmesi için ne kadar yangın söndürme araçlarının kullanıldığını açıkladı. Bakan Pakdemirli, “Yangınları kontrol altına almak için; 2 İHA, 3 Uçak, 38 Helikopter, 1 İnsansız Helikopter, 680 Arazöz ve 4.000 personelimiz görevde.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, yaklaşık 4 bin personel, yüzlerce araç ve ekipmanla 21 ilde çıkan orman yangınlarına karşı havadan ve karadan müdahale edildiğini bildirdi. Orman yangınlarına müdahalede 3 uçak, 9 İHA, 1 JCB, 38 helikopter, 620 arazöz, 63 su ikmal aracı, 39 su tankeri, 54 iş makinası, 2 TOMA, 9 tır, 184 arazi aracı, 45 itfaiye aracı, 21 araç, 2 ekskavatör, 46 ambulans, 13 UMKE aracı, 4 mobil komuta aracı, 4 bin personel ve 187 sağlık personeli yer aldı.