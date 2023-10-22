Türkiye’nin Hazineleri dijital platformda

Platformun tanıtım etkinliğinde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Projeye destek veren 20’den fazla müze ve ören yeri arasında UNESCO listesinde yer alan, Nemrut, Göreme ve Göbeklitepe gibi dünya kültürel hafızasında yer etmiş miraslarımızın yanı sıra Anadolu’nun kadim tarihinde önemli bir yer tutan Ahlat Selçuklu Mezarlığı da yer alıyor” dedi.

Müzeler dijital erişime açıldı

Dijital koleksiyonun bir parçası olarak İstanbul Arkeoloji Müzeleri, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Galata Mevlevihanesi Müzesi, Galata Kulesi, İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi, Nemrut Ören Yeri, Cumhuriyet Müzesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Efes Müzesi, Göbeklitepe, Troya Müzesi, Ani, Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı, Antalya Müzesi, Sagalassos, Kaymaklı Yeraltı Şehri, Derinkuyu Yeraltı Şehri, Göreme Ören Yeri ve Tunceli Müzesi dijital olarak erişime açıldı.

Türkiye’nin Hazineleri dijital koleksiyonundaki içeriklere https://artsandculture.google.com/project/treasures-of-turkiye?hl=tr adresinden ulaşılabilir.