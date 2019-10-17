Türkiye'nin harekat bölgesinde yer alıyordu! ABD o üssü vurdu

Barış Pınarı Harekatı sonrası bölgeyi aceleyle terk etmek zorunda kalan Amerikan askerleri, çekildikleri noktalardaki askeri üsleri vurmaya başladı. ABD savaş uçakları, Türkiye'nin harekat bölgesinde yer alan Fransız Lafarge'ın çimento fabrikasındaki mühimmat deposunda delil kalmaması için imha etti. Lafarge, daha önce PKK/YPG'li teröristlere çimento sağlayarak Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde yer altı şehirleri ve tüneller kurmasını sağlamıştı.

Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın ardından Suriye'nin kuzeyindeki Amerikan askerleri çekilmeye başladı.

Independent'te yer alan bir habere göre, ABD'ye ait F-15 savaş uçakları çekilirken askeri üs ve tesisleri vurdu. İmha edilen yerlerden biri de Ayn İsa ve Ayn El Arab arasında yer alan Lafarge'ın çimento fabrikası tesislerindeki bir mühimmat deposu.

Fransız Lafarge tesisleri, YPG'lilere çimento sağlayarak örgütün yer altı şehirleri kurmasını sağlamıştı.

Voice of America'nın Pentagon muhabiri Carla Babb'a konuşan ABD'li yetkilerin 'askeri tesislerin başka unsurların eline geçmemesi için bombalandığı' bilgisini paylaştı.

Lafrage'de hangi deliller yok edildi?

ABD, PKK/PYD’li teröristlere silah verirken, Afrin’de kilometrelerce uzunluğundaki terör tünelleri ve geniş duvarlar, Fransız çimento devi Lafarge’ın verdiği çimentolar ile inşa edildi.

DEAŞ'a bile maddi destek verdiler

Münbiç'te Sunaym bölgesindeki Lafarge fabrikasının terör örgütü DEAŞ’a maddi destek verdiği daha önce ortaya çıkmıştı.