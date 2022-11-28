Türkiye'nin hamlesi Yunanistan'ı fena karıştırdı

Türkiye'nin birbiri ardına attığı diplomatik adımlar Yunanistan'da paniğe neden oldu. Henüz Libya ile imzalanan hidrokarbon anlaşmasını hazmedemeyen komşuya bir darbe de Mısır'dan geldi.

"Ateş" yakan el sıkışma

Katar'da Dünya Kupası'nın açılışı dolayısıyla liderlere verilen resepsiyonda, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile selamlaşıp tokalaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleri Yunanistan'da endişeye neden olmuş durumda.

Türkiye-Mısır ilişkilerini mercek altına alan Yunan basını "Mısır, Yunanistan'a ihanet edebilir mi?" sorusunu manşetlere taşıdı. In.gr, Ta Nea, To Vima, Kathimerini gibi haber siteleri korku çanlarını çalmaya başladı.

Atina'nın gözü müttefiklerinde

"Atina müttefiklerinin hareketlerini yakından takip ediyor" denilen haberlerde, bir süredir donmuş durumda olan Türkiye-Mısır ilişkilerinin er yada geç normalleşeceğinin altı çizildi.

Bu durumu başta sindiremeyen Atina kaynakları, görüşmenin 'yeni bir başlangıç' olarak yorumlandığını belirtti. In.gr yayınladığı haberde, Atina'nın Libya'da kurulan uluslararası masalarda sesini kaybetmemek için ihtiyacı olan ara bulucuyu Kahire'de bulduğu ve halen dışlandığından bahsedildi.

Ve yine haberin devamında uluslararası ilişkiler uzmanlarının Ankara ile Atina arasında bir 'ilişkisizliğin' olmadığını söylediği ifade edildi.

Başkan Erdoğan: Yeniden niye olmasın?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar ziyareti dönüşü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bir süreç başlayabilir demiştik. Böyle bir sürecin başlaması için burada bir adım atılmış oldu ve hayırlısıyla görüşmeleri yaptık. Temennim odur ki, önce bakanlarımızla başlayan bir süreci, daha sonra inşallah üst düzey görüşmelerle iyi bir noktaya taşıyalım istiyoruz. Çünkü olaya ben şöyle bakıyorum, Türkiye-Mısır arası, bir liderler buluşması değildir, Türk milleti ile Mısır halkının geçmişteki birlikteliği bizim için çok önemlidir. Yeniden niye olmasın, yeniden niye başlamasın? Bunların sinyalini verdik. İnşallah fevkalade bir hal olmadıktan sonra bu adımı hayırlısıyla atarız. Bizim tabii kendilerinden tek isteğimiz; bu görüşmelerle birlikte, bize karşı Akdeniz'de tavır içinde olanlara yönelik burada biz barışı ikame edelim, onunla beraber yolumuza inşallah devam edelim" ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ve Savunma ve Dışişleri Daimi Komisyonu Başkanı Miltiadis Varvitsiotis'in Mısır'a gitti. Yunan basını, Türkiye ve Mısır arasındaki normalleşme sürecinin Atina hükümetini endişelendirdiğini belirtmişti.

Star Gazetesi