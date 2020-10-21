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Ekonomi Türkiye'nin en yüksek barajında yüzde 87'lik fiziki gerçekleşme sağlandı
Ekonomi

Türkiye'nin en yüksek barajında yüzde 87'lik fiziki gerçekleşme sağlandı

Yeniakit Publisher
2020-10-21 13:13:40 -
Türkiye'nin en yüksek barajında yüzde 87'lik fiziki gerçekleşme sağlandı

ARTVİN (AA) - Artvin'de yapımı tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliğiyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES inşaatında yüzde 87'lik fiziki gerçekleşme sağlandı.

DSİ 26. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Yusufeli Barajı ve HES Projesi'nde baraj gövde betonu dökülmesi çalışmalarına devam ediliyor. Planlanan 4 milyon metreküp betonun bugüne kadar 3 milyon 678 bin 63 metreküpü dökülen baraj gövdesinin yüksekliği 241 metreye ulaştı. Türkiye'nin prestijli projeleri arasında yer alan, tamamen milli sermayeyle Türk mühendis ve işçisinin alın teriyle inşa edilen Yusufeli Barajı ve HES inşaatında yüzde 87'lik fiziki gerçekleşme sağlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde video konferans yöntemiyle 26 Şubat 2013'te temelleri atılan Yusufeli Barajı ve HES'in Haziran 2021'de tamamlanması planlanıyor.

İşletmeye alındığında üretilecek enerjiyle 650 bin kişinin elektrik ihtiyacı karşılayacak Yusufeli Barajı HES, her biri 186 megavatlık 3 üniteden oluşan 558 megavatlık kurulu gücüyle yıllık 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üretecek.

Artvin'in 70 kilometre güney batısında, Yusufeli ilçesine 8 kilometre mesafede Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen barajın, nehir üzerindeki Muratlı, Borçka, Deriner ve Artvin barajlarının ekonomik ömürlerini uzatarak, kendini 7 senede amorti etmesi ön görülüyor.


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