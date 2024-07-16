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Yaşam Türkiye'nin En Ucuz 5 Bölgesi Belli Oldu!
Yaşam

Türkiye'nin En Ucuz 5 Bölgesi Belli Oldu!

Yeniakit Publisher
2024-07-16 17:19:00 -
Türkiye'nin En Ucuz 5 Bölgesi Belli Oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Türkiye’de yaşam maliyeti en düşük olan şehirler belirlendi.

Türkiye’de yaşam maliyetleri sürekli artarken, birçok kişi ekonomik nedenlerle ucuz şehirleri tercih etmeye yöneliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yaşam maliyeti en düşük olan şehirler genellikle Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunuyor.

Bu şehirlerde gıda, ulaşım ve barınma gibi temel ihtiyaçların maliyeti oldukça düşük.

 

 İşte Türkiye’nin en ucuz şehirleri:

1- Ağrı

2- Kars
ÖNE ÇIKAN VİDEO

3- Iğdır

4- Ardahan

5- Mardin

Bu şehirler, ekonomik yaşam arayışında olanlar için cazip seçenekler sunuyor.

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