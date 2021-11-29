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Ekonomi Türkiye’nin en pahalı ili Muğla
Ekonomi

Türkiye’nin en pahalı ili Muğla

Araştırmalara göre Türkiye’nin satılık konutta ortalama metrekare fiyatı en pahalı ili 10 bin 167 lirayla Muğla.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 21:57:00 -
Türkiye’nin en pahalı ili Muğla

Muğla’yı 7 bin 824 lirayla İstanbul, 5 bin 947 lirayla Antalya, 5 bin 482 lirayla İzmir, 4 bin 236 lirayla Çanakkale, 4 bin 232 lirayla Balıkesir, 4 bin 62 lirayla Yalova, 3 bin 991 lirayla Gaziantep, 3 bin 852 lirayla Denizli ve 3 bin 718 lirayla Edirne takip ediyor. Metrekare fiyatı en pahalı ilçe ise 27 bin 521 lirayla Beşiktaş.

Beşiktaş’ı 27 bin 517 lirayla Sarıyer, 18 bin 875 lirayla Çeşme, 18 bin 238 lirayla Bodrum izliyor. Bakırköy, Kadıköy, Beykoz ve Adalar’da fiyatlar 17 bin ila 14 bin lira iken; Urla ile Foça’da 12 bin lirayı aşıyor.

Kıyıya yakın iller revaçta

Konut fiyatlarının en çok arttığı iller de Samsun, Muğla, Antalya, Mersin, Adana, İstanbul, Konya, Aydın, Çanakkale ve Sakarya olarak sıralanıyor. Konut fiyatlarında en çok artış ölçülen 10 ilden 9’u deniz kıyısında yer alıyor. Türkiye genelinde alıcısına son 1 yıl içerisinde en çok kazandıran ilçelerin başında, Foça, Dikili, Seferihisar, Urla, Menderes bulunuyor. Bu ilçelerin ardından Milas, Kadıköy, Ataşehir, Döşemealtı ile Konyaaltı geliyor.

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