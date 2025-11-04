  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Belediye Başkanı gördüğü manzara karşısında kendini tutamadı: Birinin kafasını gözünü kıracağım

Milli uydu Fergani günde 15 kez dünya turu atacak. Uzayda yerimizi aldık!

Keşke Türkiye’de de şiddete karşı olsan! TOMA Mahmut devlete akıl verdi!

3 Kasım 2025: Günün Âyet ve Hadisi

Başkan Erdoğan kabine toplantısının ardından konuştu: Terörün hiçbir çeşidini topraklarımızda görmek istemiyoruz

Sözcü’nün rahatsızlığı ders olacak cinsten! ‘Katil ABD işbirlikçi AKP’ diyen gençler iyi izleyin...

Din cahilleri yine maskara oldu: Kaymakam tokalaşmadı seküler yobazlar kudurdu

İsrail'den yeni suikast! Şehit edildiler

Reha Muhtar’a ders olsun: Polisin yediği trafik cezası tam ibretlik

İstanbul'da Gazze zirvesi! Bakan Fidan dünyaya duyurdu: İsrail ateşkesi ihlal ediyor
Ekonomi Türkiye’nin en değerli şirketleri belli oldu!
Ekonomi

Türkiye’nin en değerli şirketleri belli oldu!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Türkiye’nin en değerli şirketleri belli oldu!

Türkiye’de halka açık firmalar arasında piyasa değeri en yüksek şirketler belli oldu. 27–31 Ekim haftasının sonunda açıklanan verilere göre, Türkiye’nin en büyük şirketleri listesinin zirvesi el değiştirdi.

Türkiye’de halka açık firmalar arasında piyasa değeri en yüksek şirketler belli oldu. 27–31 Ekim haftasının sonunda açıklanan verilere göre, Türkiye’nin en büyük şirketleri listesinin zirvesi el değiştirdi.

Uzun süredir Koç Holding, Aselsan, THY ve Garanti Bankası gibi devlerin yarıştığı listede bu kez QNB Finansbank A.Ş. zirveye yerleşti. Banka, 1 trilyon 691 milyar 750 milyon TL’lik piyasa değeriyle Türkiye’nin en değerli şirketi oldu.

Savunma sanayisinin liderlerinden Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., 928 milyar 416 milyon TL piyasa değeriyle ikinci sırada yer aldı. Savunma sektöründeki güçlü performans, yatırımcı ilgisinin sürdüğünü gösterdi.

Üçüncü sırada ise Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN) bulunuyor. Bankanın piyasa değeri 565 milyar 320 milyon TL olarak kaydedildi.

EN DEĞERLİ 20 ŞİRKET

1-QNB Finansbank – 1.691.750.000.000 TL

2-Aselsan – 928.416.000.000 TL

3-Garanti Bankası – 565.320.000.000 TL

4-Enka İnşaat – 466.200.000.000 TL

5-Koç Holding – 435.160.100.000 TL

6-Türk Hava Yolları – 402.270.000.000 TL

7-Tüpraş – 380.734.800.000 TL

8-Ford Otosan – 348.278.200.000 TL

9-Bim – 323.400.000.000 TL

10-İş Bankası – 316.249.600.000 TL

11-Akbank – 316.160.000.000 TL

12-Yapı Kredi Bankası – 283.820.900.000 TL

13-VakıfBank – 242.543.400.000 TL

14-Kiler Holding – 221.000.000.000 TL

15-Turkcell – 219.340.000.000 TL

16-Destek Finans Faktoring – 214.333.300.000 TL

17-Ereğli Demir Çelik – 192.360.000.000 TL

18-Halkbank – 191.546.200.000 TL

19-Türk Telekom – 178.500.000.000 TL

20-Sabancı Holding – 171.285.700.000 TL

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23