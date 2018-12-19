‘Türkiye’nin En Büyük’leri TÜPRAŞ, THY ve PO

Türkiye’nin en büyük şirketleri sırasıyla Tüpraş, Türk Hava Yolları (THY) ve Petrol Ofisi olarak belirlendi. Capital dergisi tarafından Vodafone’un ana sponsorluğunda bu yıl 21’inci kez düzenlenen “Capital500-Türkiye’nin En Büyük 500 Özel Şirketi Araştırması”nın sonuçları, İstanbul’da düzenlenen törenle açıklandı. Araştırma kapsamında ciro, karlılık, ihracat ve istihdam rakamlarına göre değerlendirilen şirketlere, 9 kategoride 23 ödül verildi.

Araştırmada, Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir zeminde büyümesine katkı sağlayan şirketler ciro büyüklüğüne göre sıralanıyor. Buna göre, sırasıyla Tüpraş, THY ve Petrol Ofisi “Türkiye’nin En Büyük Şirketleri” olurken, “Cirosunu En Fazla Artıran Şirketler” Kerevitaş, Odeon Turizm ve Gram Altın Pazarlama Sanayi olarak belirlendi.

Araştırmada “En Çok Kar Eden Şirketler” Ereğli Demir Çelik, Tüpraş ve Enka İnşaat olurken, “İhracatını En Fazla Artıran Şirketler” kategorisinde Lila Group, Kerevitaş ve Namet Gıda ilk 3 sırayı paylaştı. “En Fazla Çalışanı Olan Şirketler” kategorisinde BİM Birleşik Mağazalar, RC Rönesans İnşaat, LC Waikiki Mağazacılık ilk 3 sırayı aldı.

“Bu yılı 74 milyon yolcuyla kapatacağız”

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, başarının sadece rakamlardan ibaret olmadığını, aynı zamanda marka bilinirliği ve güvenilirliğinin de önem taşıdığını vurguladı. Aycı, “Bir başka gururum da, 2018 yılında hem yolcu hem de kargo tarafında çift haneli büyümelere imza atmamızdan dolayı... Bu anlamda ilk 9 ayda kârımızı şu anda dolar bazında 750 milyon dolara taşıyıp 3 kat arttırdığımız için de ayrıca mutluyum. Bu yılı 74 milyon yolcuyla kapatacağız. Ülkemizin nüfus sayısından fazla bir yılda yolcu taşıma hedefimiz var” dedi.