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‘Türkiye’nin En Büyük’leri TÜPRAŞ, THY ve PO

“Capital500-Türkiye’nin En Büyük 500 Özel Şirketi Araştırması”nın sonuçlarına göre, Türkiye’nin en büyük şirketleri sırasıyla Tüpraş, Türk Hava Yolları (THY) ve Petrol Ofisi olarak belirlendi.

19 Aralık 2018 Çarşamba 09:48
‘Türkiye’nin En Büyük’leri TÜPRAŞ, THY ve PO

Türkiye’nin en büyük şirketleri sırasıyla Tüpraş, Türk Hava Yolları (THY) ve Petrol Ofisi olarak belirlendi. Capital dergisi tarafından Vodafone’un ana sponsorluğunda bu yıl 21’inci kez düzenlenen “Capital500-Türkiye’nin En Büyük 500 Özel Şirketi Araştırması”nın sonuçları, İstanbul’da düzenlenen törenle açıklandı. Araştırma kapsamında ciro, karlılık, ihracat ve istihdam rakamlarına göre değerlendirilen şirketlere, 9 kategoride 23 ödül verildi.

Araştırmada, Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir zeminde büyümesine katkı sağlayan şirketler ciro büyüklüğüne göre sıralanıyor. Buna göre, sırasıyla Tüpraş, THY ve Petrol OfisiTürkiye’nin En Büyük Şirketleri” olurken, “Cirosunu En Fazla Artıran ŞirketlerKerevitaş, Odeon Turizm ve Gram Altın Pazarlama Sanayi olarak belirlendi.

Araştırmada “En Çok Kar Eden ŞirketlerEreğli Demir Çelik, Tüpraş ve Enka İnşaat olurken, “İhracatını En Fazla Artıran Şirketler” kategorisinde Lila Group, Kerevitaş ve Namet Gıda ilk 3 sırayı paylaştı. “En Fazla Çalışanı Olan Şirketler” kategorisinde BİM Birleşik Mağazalar, RC Rönesans İnşaat, LC Waikiki Mağazacılık ilk 3 sırayı aldı.

“Bu yılı 74 milyon yolcuyla kapatacağız”

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, başarının sadece rakamlardan ibaret olmadığını, aynı zamanda marka bilinirliği ve güvenilirliğinin de önem taşıdığını vurguladı. Aycı, “Bir başka gururum da, 2018 yılında hem yolcu hem de kargo tarafında çift haneli büyümelere imza atmamızdan dolayı... Bu anlamda ilk 9 ayda kârımızı şu anda dolar bazında 750 milyon dolara taşıyıp 3 kat arttırdığımız için de ayrıca mutluyum. Bu yılı 74 milyon yolcuyla kapatacağız. Ülkemizin nüfus sayısından fazla bir yılda yolcu taşıma hedefimiz var” dedi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 09:48
  1. İstanbul
  2. Tüpraş
  3. Türk Hava Yolları (THY)
  4. Petrol Ofisi
  5. Capital dergisi
  6. Vodafone
  7. Capital500-Türkiye’nin En Büyük 500 Özel Şirketi Araştırması
  8. Kerevitaş
  9. Odeon Turizm
  10. Gram Altın Pazarlama Sanayi
  11. Ereğli Demir Çelik
  12. Enka İnşaat
  13. Lila Group
  14. Namet Gıda
  15. BİM Birleşik Mağazalar
  16. RC Rönesans İnşaat
  17. LC Waikiki Mağazacılık
  18. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı

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