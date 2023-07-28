Türkiye'nin dev şirketi satışa çıktı! İki firmadan üst üste sürpriz haber: Teklif için adım attı! Son durum

Koç Holding'in 56 yıllık şirketi Tat Gıda satılıyor. Bugün yapılan KAP açıklamasında şirketin satış aşamasının ikinci faza geçtiği duyuruldu. Tat Gıda için Dardanel ve Yayla Agro teklif vermişti.

Koç Holding, köklü markalarından Tat Gıda’nın satışı ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Açıklama, köklü markanın satışında önemli bir aşama geçildi. Holding açıklamasında “Uygun görülen adaylarla gizlilik hükümlerine uymak kaydıyla detay inceleme ve bağlayıcı teklif verme aşamalarının yer alacağı ikinci faza geçilmiştir” denildi. Tat Gıda için Dardanel ve Yayla Agro teklif vermişti.

Son dönemlerde satışı en çok merak edilen şirket Tat Gıda AŞ oldu. Koç Holding’in yarım asrı deviren markasının satışı için, halka açık iki şirket teklif verdiklerini açıklamıştı. Bu iki şirketin dışında başka teklif sahibinin olup olmadığı ise bilinmiyor.

Halktv'ye göre: Koç Holding, az önce Kamuyu Aydınlatma Platformu’na süreç ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada; “Bağlı ortaklıklarımızdan Tat Gıda Sanayi AŞ tarafından 22.05.2023 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında özetle, şirketimizin sahip olduğu Tat Gıda paylarının satışı dahil stratejik alternatiflerin değerlendirilmesi amacıyla bir çalışma başlatıldığı, konuyla ilgili finansal danışmanlık alınması için görevlendirme yapıldığı ve ön çalışmalara başlandığı ancak söz konusu tarihte somut bir karar alınmadığı kamuya duyurulmuştur” hatırlatması yapıldı.

"İKİNCİ FAZA GEÇTİK"

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Açılamanın devamımda ise “Söz konusu çalışmalar kapsamında çeşitli uluslararası ve yerel potansiyel alıcılardan alınan bağlayıcı olmayan teklifler; alım konusundaki istekleri, stratejik yaklaşımlarının Tat Gıda'nın mevcut değerleri ve büyüme potansiyeli ile uyumu, finansal pozisyon ve ödeme güçleri gibi kriterler esas alınarak değerlendirilmiş olup, uygun görülen adaylarla gizlilik hükümlerine uymak kaydıyla detay inceleme ve bağlayıcı teklif verme aşamalarının yer alacağı ikinci faza geçilmiştir” bilgisine yer verildi.

İKİ FİRMA TEKLİF VERMİŞTİ

Temeli 1960'lı yılların sonunda atılan Tat Gıda, konserve alanında Türkiye’nin en güçlü markalarından biri konumunda. Şirketin satın alınması için Dardanel Önentaş ile Yayla Agro AŞ teklif verdiklerini açıklamıştı. Halka açık konumdaki bu iki şirket dışında başka teklif veren firma olup olmadığı ise şimdilik bilinmiyor.

FLAŞ GELİŞME!

Koç Holding, Yapı Kredi'deki yüzde 6,8'lik payını 6,8 milyar liraya sattı

Koç Holding'den yapılan açıklamada, holdingin, sahip olduğu Yapı Kredi sermayesinin yüzde 6,8'ine denk gelen Yapı Kredi payını, hızlandırılmış talep toplama süreci sonucunda 6,8 milyar TL (yaklaşık 250 milyon ABD doları) bedel ile borsa dışında kurumsal yatırımcılara satışını başarılı bir şekilde tamamladığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çok sayıda uluslararası fondan 5 kattan fazla talep alınan işlemde 40 kadar uluslararası kurumsal yatırımcıya tahsis yapılmış olup içlerinde uzun vadeli yatırımcılar da bulunmaktadır. Son yıllardaki en yüksek tutarlı söz konusu başarılı işlem, ülkemize, topluluğumuza ve bankamıza duyulan güvenin bir göstergesidir. Şirketimizin portföy optimizasyonu amacıyla gerçekleştirilen işlem sonucunda daha da güçlenen likiditemiz ile önümüzdeki dönemde de tüm paydaşlarımız için uzun vadeli değer yaratacak fırsatları takip edeceğiz. İşlem sonrasında Yapı Kredi halka açıklık oranının yaklaşık yüzde 38,83’e yükselmesiyle yatırımcı tabanı çeşitlendirilerek hisse derinliğinin artması da sağlandı. Koç Topluluğu olarak Yapı Kredi'ye, bankacılık sektörüne ve ülkemizin potansiyeline olan inancımız ile yüzde 61,17 oranındaki ortaklık payımızla Yapı Kredi'deki ana hissedarlığımız devam edecektir."