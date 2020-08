- "Türkiye'nin denizde bu kadar güçlü olacağını beklemiyorlardı"

Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz: - "Türkiye'nin üzerine Türkiye'yi Anadolu'ya iten, sıkıştıran bir Sevr haritasıyla geliniyor. Bu harita, Ege'yi tamamen Yunan denizi kabullenmesiyle Doğu Akdeniz'de bizi İskenderun Körfezi ve Antalya Körfezi'ne, batıda karasularımıza hapsediyor. Bu haritaya Türkiye 2000'li yılların başından beri karşı çıkıyor, meydan okuyor" - "Bu bir kanser ve bu kanserin şu an hemen hemen en ciddi safhasına geldik. Değişmesi gereken tabii ki Yunanistan'ın tutumu, Türkiye'nin tutumu değil. Çünkü Türkiye, hakkı olan yani bir nevi Misak-ı Milli sınırımız diyeceğimiz denizdeki vatanımızı savunuyor. Türkiye'nin karaya sıkıştırılması, itilmesi söz konusu olamaz" - "Türkiye'nin aleyhinde çıkan kanun tasarıları, kınamalar, ambargo tehditleri, silah yaptırımları gibi her şeye bu çerçeveden baktığımızda Türkiye'yi hegemonyanın istediği çizgiye zorlamak. Türkiye buna direniyor, buna direnmek zorunda çünkü burada direnişi kırılırsa biz ikinci Sevr ile karşı karşıya kalırız" - "Türkiye'nin buna karşı çıkmasına hazırlıklı değillerdi, Türkiye'nin denizde bu kadar güçlü olacağını ve Türkiye'nin savunma sanayinde karşı çıkacak güce erişebileceğini beklemiyorlardı. Şimdi Batı'nın da kafası karışık. Masaya oturduğunda tabii ki her ülke güçlü oturmak ister. Türkiye de ona çalışıyor"