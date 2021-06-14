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"Türkiye'nin deneyimi bize yardımcı olacak"

Çad Turizm Bakanı Faycal Ramat İssa, Türkiye'nin turizm deneyiminin Çad'da turizmi geliştirmeye katkı sağlayacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-14 15:04:00 -
"Türkiye'nin deneyimi bize yardımcı olacak"

Münübe Yılmaz

Çad Turizm Bakanı Faycal Ramat İssa, Türkiye'nin turizm deneyiminin Çad'da turizmi geliştirmeye katkı sağlayacağını açıkladı. Dünya Turizm Forumu Bodrum Zirvesi'nde Türkiye ile Çad arasında turizm alanındaki ilişkileri değerlendiren İssa, "Türkiye'yle özellikle turizm alanında çok iyi ilişkilere sahibiz. Çad vatandaşları, hem sağlık hizmetleri hem de ticaret için sıkça Türkiye'ye geliyor. Sağlık alanını ele alacak olursak, çok sayıda vatandaşımız tedavi olmak için Türkiye'ye geliyor. Sağlık turizminin patlama yaptığını söyleyebilirim" dedi. Türkiye ile Çad arasındaki havayolu işbirliğinden de bahseden İssa güncel durumunu değerlendiren İssa, Türk Hava Yolları'nın N'Djamena ile İstanbul arasında direkt ve aktarmalı olmak üzere haftada 2-3 uçuş düzenlediğini de kaydetti. Türkiye ve Çad arasındaki işbirliğine dikkat çeken İssa "Forumdan sonra Türkiye'yle birçok projemiz olacağını düşünüyorum, birçok anlaşma mevcut. Türkiye ile Çad arasında yüzyıllık ilişkiler var. Çad'ın bazı kentlerinde Türklerin varlığı dikkat çekiyor ve uzun süredir devam ediyor" diyerek Türkiye ile ilişkilerinin devam edeceğini kaydetti.

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