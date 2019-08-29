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Türkiye’nin çobanları bu fuarda buluşuyor

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde 8 Eylülde yapılacak Küçükbaş Hayvan ve Tarım Ekipmanları Fuarı’nda çobanlar buluşacak.

29 Ağustos 2019 Perşembe 12:06
Türkiye’nin çobanları bu fuarda buluşuyor

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde 8 Eylülde yapılacak Küçükbaş Hayvan ve Tarım Ekipmanları Fuarı’nda çobanlar buluşacak.


Türkiye’deki yetiştiricilerin yanı sıra yurt dışından da çok sayıda çobanın katılması beklenen fuarda, Türkiye’deki yetiştiriciler, misafir çiftlikler ile irtibat kurma ve fikir alışverişi yapma fırsatı yakalayacak. Konuyla ilgili açıklama yapan fuar organizasyon başkanı Kürşat Kaplan, “Bu yıl üçüncüsü Yenişehir ilçesinde düzenlenecek olan ve 4 gün sürecek fuarda, çobanlar küçükbaş hayvancılık ve kırsal hayatla ilgili her şeyi konuşacak. Farklı gösteri ve yarışmalarla renklenecek olan fuarda küçükbaş hayvancılığın uzman isimlerinden Prof. Dr. Nazan Koluman ve Veteriner Hekim Deniz Eteke de ziyaretçilerle bir araya gelecek. Fuarda küçükbaş hayvan yetiştiricileri düzenlenecek olan yarışmalarla hem eğlenecek, hem öğrenecek ,hem de kazanacak” diye konuştu.


Kaplan, “Damızlık koç yarışması ve çoban köpekleri yarışması düzenlenecek. Aynı zamanda damızlık koç ihalesi de yapılacak. Bu yıl geçen yıllardan farklı olarak kanatlı hayvanların ve yetiştiricilerinin de katılacağı fuarda Bursa Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği’nin desteği ile kanatlı hayvan sergisi düzenlenecek” dedi.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 12:06
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