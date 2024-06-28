Türkiye’nin çıkarılması bekleniyordu… Gri liste kararı açıklandı
Türkiye, Meclis'te kabul edilen kripto para düzenlemesi ile birlikte FATF'in belirlediği 40 standardın tamamını sağlamış oldu ve kurum, Türkiye'yi gri listeden çıkardı.
Dünya ekonomilerinin mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) Türkiye ile ilgili kararı belli oldu.
FATF, 3 yıl sonra Türkiye'nin gri listeden çıkardı.
Bakan Şimşek, Türkiye'nin, kara paranın aklanmasının önlenmesine yönelik gri listesinden çıkış haberini resmi açıklama öncesi “Başardık” mesajı ve Türk bayrağı emojisiyle paylaştı.
Resmi kararın saat 12.00'de açıklanması bekleniyor.
FATF, Türkiye'yi 2021 yılında gri liste tabir edilen listeye almıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Türkiye, Meclis'te kabul edilen kripto para düzenlemesi ile birlikte FATF'in belirlediği 40 standardın tamamını sağlamış oldu.
Uluslararası yatırım fonlarının büyük bir kısmı yasal düzenlemeler nedeniyle gri listedeki ülkelere yatırım yapamıyor.
Gri listeden çıkış halinde bu fonların Türkiye'ye yatırım yapabilmeleri mümkün olacak.
Ayrıca gri listede yer almanın sınır ötesi işlemlerin kısıtlanması ve kredi alınmasını zorlaştırıcı etkileri de bulunuyor.
Ekonomi
Maliye Bakanı Şimşek yeni uygulamayı açıkladı! Bahşişe ve motokurye gelirlerine vergi mi geliyor?