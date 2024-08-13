Türkiye'nin çatısında Filistin Bayrağı açtılar

Türkiye'nin Çatısı olarak isimlendirilen 5 bin 137 metrelik Ağrı Dağı'na tırmanan bir grup dağcı zirveye zirve yaptı. Grup içerisindeki 2 dağcı zirvede Filistin Bayrağı açtı.

Aylardır Filistin'de işgal rejimi tarafından katliam devam ediyor.

Devam eden katliamın duyulması için dünyanın çeşitli yerlerinde farkındalık eylem ve gösteriler düzenlenmekte.

Farkındalığın oluşması için Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve 'Türkiye'nin Çatısı' olarak isimlendirilen Türkiye'nin en yüksek dünyada ise en çok bilinen dağlardan Ağrı Dağı'na tırmanan dağcılar zirvede Filistin Bayrağı açtı.

Zirve tırmanışı ve dağdan inmek toplamda 4 gün sürdü. Dağcı grubun içinde bulunan ve Doğubayazıt sağlık personeli olarak görev yapan Mehmet Rahim İnanç, Ömer Faruk Kertiş tekbir getirerek Filistin Bayrağı açtılar.

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Zulmün durması için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini belirten Mehmet Rahmi İnanç, kendilerinin bu adımı atmanın sebebi farkındalık oluşturmak için olduğunu söyledi.

İnanç, "Bugün zulmün bitmesi için belki elimizden çok büyük bir şey gelmiyor ama bundan dolayı oturacak değiliz. Bu zulmü eğer engelleyemiyorsak, insanlar tarafından bilinmesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Zirvede de Filistin Bayrağını açmamamızın sebebi budur." dedi.

Ömer Faruk Kertiş ise şunları söyledi:

"Maalesef bugün dünya, gerçekleşen bir zulmü seyretmekte. Zulmün durması için ve siyonistlerin güç birliğinin dağılması için bizlere çok vazife düşmektedir. Boykotun devam edebilmesi, yaşanan zulmün unutulmaması için var gücümüzle gayret etmeliyiz. Bugün Ağrı Dağı'nın zirvesine çıkarak açmış olduğumuz bayrak sembolik olsa da farkındalık açısından önemli olduğunu düşünüyoruz."

Dağcılar zirvede tekbir getirdikten sonra mazlumlara dua, siyonistlere ve Netenyahu'ya beddu etti. Dağcılar daha sonra iniş yoluna geçti. (İLKHA)