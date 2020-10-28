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Aktüel Türkiye'nin Bamako Büyükelçisi Onart, kanaat önderi İmam Diko ile görüştü
Aktüel

Türkiye'nin Bamako Büyükelçisi Onart, kanaat önderi İmam Diko ile görüştü

Yeniakit Publisher
2020-10-28 22:05:42 -
Türkiye'nin Bamako Büyükelçisi Onart, kanaat önderi İmam Diko ile görüştü

DAKAR (AA) - Türkiye'nin Bamako Büyükelçisi Murat Mustafa Onart, kanaat önderi İmam Mahmud Diko ile görüştü.

Onart, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görüşmede, Mali'deki son durumun yanı sıra Libya, Mısır, Sudan ve bazı Arap ülkelerinin İsrail ile diplomatik yakınlaşmasının ele alındığını belirtti.

Görüşmede İslam dünyasındaki gelişmelerin de konuşulduğunu ifade eden Büyükelçi Onart, İmam Diko'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İslam dünyası için yaptıklarından gurur duyduğunu söylediğini aktardı.

Muhalefet platformu M5 RFP'nin öne çıkan isimlerinden olan İmam Diko, aşırıcı unsurlardan uzak duruşu, kapsayıcı dili ve ahlaki değerleri önceleyen üslubuyla Mali'de siyaset üstü bir figür olarak tanınıyor.

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