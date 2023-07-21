Türkiye'nin Akademi Ödülleri için başvurular tamamlandı

Türkiye’nin dört bir yanından yapılan başvuruların değerlendirildiği İlim Yayma Ödülleri’nde “Büyük Ödül”, "Sosyal Bilimler" ve "Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri" olmak üzere 3 farklı kategoride ödüller sahiplerini bulacak.

Birbirinden değerli bilim insanlarının mükâfatlandırılacağı İlim Yayma Ödülleri, ilim dünyasının geleceğine ışık tutmaya devam ediyor. Türkiye’deki bilimsel çalışmaların teşvik edilmesi ile millî sorunlara çözüm üretebilecek imkân ve kabiliyetlerin geliştirilmesine öncü olacak evrensel nitelikteki bilimsel çalışmaları gerçekleştirenlerin mükâfatlandırıldığı ‘’İlim Yayma Ödülleri’’ bu yıl 3. kez sahiplerini bulacak.

Yüzlerce Başvuru Oldu

Türkiye’de ortaya konmuş çalışmaların esas alındığı, 16 Mayıs tarihinde başlayan ve 14 Temmuz Cuma günü sona eren başvuru sürecinde üniversite, kurum ve kuruluşlar ile çok değerli bilim insanlarından yüzlerce başvuru alındı. Tamamlanan başvurularda temel eser türlerinde; ‘’deneysel araştırma, tez, kitap, makale, patent, uygulama ve ürün geliştirme çalışmaları’’ dikkate alınıyor.

Başvurular ‘’ilimyaymaodulleri.org’’ Üzerinden Yapıldı

Başvurular iki aylık süreçte ‘’ilimyaymaodulleri.org’’ web sayfası üzerinden gerçekleştirildi. Her bir kategori için yapılan başvurular, sürenin sona ermesiyle birlikte değerlendirilme aşamasına alındı. Doktora unvanına sahip olan isimler “Sosyal Bilimler” ile “Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri” ödüllerine doğrudan başvuru yapabildiği gibi doktora unvanına sahip kişilerce de aday gösterilebildiler. “Büyük Ödül” ise sadece aday gösterme yöntemiyle belirleniyor. “Büyük Ödül” kategorisinde akademik yetkinliğe ve eğitim düzeyine bakılmaksızın, ilme katkı sağlayan her türlü icat, buluş, proje, model, eser gibi çalışmalar; üniversite rektörleri, ticaret ve sanayi odası başkanları, teknoloji geliştirme merkezleri genel müdürü-yönetim kurulu başkanları, onur kurulu üyeleri, akademik danışma kurulu ve ödül komisyonu üyeleri tarafından aday gösterilebiliyor. Başvurularda millilik bilincine sahip, toplumda yaygın etki oluşturan, ülkemizin ve insanlığın hayrına katkı sağlayan çalışmalar yıl sonuna doğru düzenlenecek büyük törenle taltif edilecek.

Büyük Ödül’e 150 Altın

“Büyük Ödül”, “Sosyal Bilimler” ile “Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri” olmak üzere toplam üç kategoriden oluşan İlim Yayma Ödülleri’nde verilecek ödüller bu yıl altın olarak değiştirildi. Büyük Ödül sahibine 150 tam altın, diğer iki ödül sahibine ise 50’şer tam altın mükâfat olarak verilecek.

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Prof. Dr. Fatih Savaşan: “Çok Sayıda Nitelikli Başvuru Aldık’’

İlim Yayma Vakfı Akademik Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fatih Savaşan 3. Kez düzenlenen İlim Yayma Ödülleri’ne bu yıl beklenenden daha büyük ilgi olduğunu söyledi:

‘’Başvurular 14 Temmuz itibariyle sona erdi. İki ay içerisinde yüzlerce başvuru oldu. Bizleri mutlu eden ise başvurulardaki çalışmaların niteliklerinin hayli yüksek olması oldu. Ödüller her geçen dönem daha da güçleniyor. Hedefimiz, ödüllerin uluslararası bir nitelik de kazanmasıdır. Başvuru aşamasının sona ermesiyle birlikte çeşitli kurullarda bilimsel değerlendirmeler yapılacak. Ödülleri kazanan çalışmalar yıl sonuna doğru yine büyük bir törenle kamuoyuna açıklanacak.’’