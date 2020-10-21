Türkiye'nin Abuja Ticaret Müşaviri Onur Akgül'den "Nijerya'da yatırım" çağrısı:

ABUJA (AA) - GÖKHAN KAVAK/ADAM ABU-BASHAL - Türkiye'nin Abuja Ticaret Müşaviri Onur Akgül, Nijerya'da özellikle tarım, sanayi, enerji ve hizmet sektörlerinde önemli yatırım fırsatları olduğunu söyledi.

Akgül, AA muhabirlerine, Türkiye ile Nijerya arasındaki ekonomik ilişkiler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Nijerya'nın ekonomisinin petrol ve doğal gaza dayandığını belirten Akgül, Afrika'nın en önemli petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip ülkenin ihracat gelirlerinin yaklaşık yüzde 90'ının petrol ve doğal gaz gelirlerinden oluştuğunu aktardı.

Akgül, ülke ekonomisinin, petrol fiyatlarında yaşanan gelişmelere göre değiştiğine işaret ederek, "Nijerya'da tarım, sanayi, enerji ve hizmet sektörlerinde önemli yatırım fırsatları var." dedi.



200 milyonluk nüfusa sahip Nijerya'nın ticaret potansiyeli olarak çok güçlü bir konumda bulunduğunu kaydeden Akgül, "2019 sonu itibarıyla ikili toplam ticaret hacmimiz 2,4 milyar dolar seviyesinde." ifadesini kullandı.





- Nijerya'da "Türk malı" imajı olumlu





Onur Akgül, Nijerya'da Türk malı imajının ve algısının çok olumlu olduğunu, bu bilincin devam ettirilmesine yönelik marka bilinirliğinin artırılması ve ülke tanıtımının yapılmaya devam edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Türkiye'nin Nijerya'ya ihraç ettiği ürünler arasında petrol ürünleri ve türevleri, alçılar, demir-çelikten inşaat ve aksamı, elektriksel malzemeler ve çeşitli kimyasalların bulunduğunu belirten Akgül, bu ülkeden ithal ettiği ürünlerin başında ise petrol ve doğal gazdan sonra susam tohumu, kakao, kakao yağı, odun kömürü ve kuzu derisi gibi maddelerin geldiğini kaydetti.

Akgül, Nijerya'da teknik müşavirlik ve müteahhitlik, enerji ve elektrik projelerinin yapımı gibi çeşitli alanlarda Türk yatırımcıların bulunduğunu vurgulayarak, "Tarım ve gıda sektörü, ambalaj ve paketleme, madencilik ve sağlık turizmi alanında ticari faaliyetler de devam ediyor ve bu alanlarda gelişme var." diye konuştu.





- "Nijerya, bölgede bir lojistik merkez statüsündedir"





Abuja Ticaret Müşaviri Akgül, özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında medikal alanda ilaç ve malzemelerin de ülkede yatırım yapılabilecek sektörler arasında olduğunu belirtti.

Türkiye ile Nijerya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik hukuki altyapının kısa sürede tamamlanmasının çok önemli olduğunun altını çizen Akgül, şöyle devam etti:

"Nijerya, Afrika kıtasının en büyük ekonomisi ve aynı zamanda Sahraaltı'nda yer alması sebebiyle Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) pazarına hakim bir ülke konumundadır. Nijerya, bölgede bir lojistik merkez statüsündedir. Bir diğer özelliği de iş gücü maliyetleri açısından diğer ülkelere kıyasla daha rekabetçi bir konumda olması söylenebilir.

Geniş tarım ve hayvancılık imkanları sunulması sayesinde, hem bu ülkeden hem de Türkiye’den, yapılacak karşılıklı ticaret olanaklarıyla katma değer yaratılıp, iki ülkenin de kazançlı ticaret sağlaması ve dış ticaret hacminin artırılması sağlanabilir."

Onur Akgül, iki ülkenin gümrüklerde yaşanabilecek bekleme sürelerinin ve ilgili ürüne ilişkin vergi ödemelerinin ülke pazarına girişten önce araştırılmasının karşılıklı ticaretin sekteye uğramaması açısından önemli olduğuna işaret etti.

Türk firmaların ülke pazarına girişte dikkat etmesi gerekenlerle ilgili olarak ülkede düzenlenen fuarların ziyaret edilmesine ve katılım sağlanmasına işaret eden Akgül, Ticaret Müşavirliği'nin Türk iş insanlarına destek olduğunun altını çizdi.

Akgül, yatırım aşamasından önce Nijerya'da ticaret yapılarak ticaret kültürünün tecrübe edilmesinin de önemli olduğunu belirterek, "Ayrıca, ürün mal gönderimi yapılmadan önce gerekli sertifikaların (NAFDAC,SON) uygunluğunun araştırılması ve Nijerya'daki firmaların ticaret siciline kayıtlı olup olmadığına yönelik olarak Müşavirliğimiz kanalı ile sorgulanması da gerekiyor." dedi.