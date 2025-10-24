  • İSTANBUL
Gündem Türkiye’den vatandaşlara uyarı: Zorunlu olmadıkça gitmeyin
Türkiye’den vatandaşlara uyarı: Zorunlu olmadıkça gitmeyin

Recep Yeşil
Türkiye’den vatandaşlara uyarı: Zorunlu olmadıkça gitmeyin

Dışişleri Bakanlığı, Mali’deki güvenlik durumu, ülkede yaşanan son gelişmelerle ilgili uyarıda bulundu.

Mali’de artan terör saldırıları, siyasi istikrarsızlık ve güvenlik güçlerinin kontrolü kaybettiği bölgelerde tırmanan çatışmalar nedeniyle ülkenin genel güvenlik durumu hassas hale geldi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da konuya dair açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Mali’deki güvenlik durumu, ülkede yaşanan son gelişmelerin ardından hassasiyet arz etmektedir.Bu çerçevede; vatandaşlarımızın zorunlu olmadığı sürece Mali’ye seyahat etmekten kaçınmaları; ülkede sürekli ikamet eden veya geçici olarak bulunan vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve yerel makamların yönlendirmelerine uymaları tavsiye edilmektedir.

