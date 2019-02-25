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Türkiye'den Uygur Türkleri ile ilgili kritik açıklama!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Yönetimine seslenerek, Çin'in Uygur Türklerine uyguladığı hak ihlallerinin kaldırılmasını beklediklerini söyledi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 15:20
Türkiye'den Uygur Türkleri ile ilgili kritik açıklama!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, on binlerce Uygur Türk'ünü toplama kamplarında tutan Çin yönetimine yönelik açıklamalar yaptı.

Çavuşoğlu, Ankara'nın Uygur Türklerinin özgürlük ve inanç haklarına karşı uygulanan ihlallerin son bulmasını beklediğini söyledi.

Kültürel kimliklerinin güvence altına alınmasını istedi

Dışişleri Bakanı ayrıca, Pekin yönetiminin ülkedeki Uygurlar ve diğer Müslümanların kültürel kimliklerinin tamamen güvence altına almasını istedi.

Çin yönetimi, toplama kamplarında tuttuğu Uygur Türkleriyle son aylarda dünyanın gündeminde.

Türkiye, geçtiğimiz haftalarda yaptığı resmi açıklamayla Çin'den toplama kamplarını kapatmasını istemişti. Uygur halk ozanı Abdurrehim Heyit’inÇin’de hapiste ölmesi üzerine konuşan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy, "Keyfi tutuklamalara maruz kalan bir milyondan fazla Uygur Türkünün toplama kamplarında ve hapishanelerde işkence ve siyasi beyin yıkamaya maruz bırakıldıkları artık bir sır değildir" demişti.

Uygur Türkleri yaklaşık bir buçuk yıldır ülkedeki 'tüm inanç ve dinlerin Çinlileştirilmesi' siyaseti çerçevesinde toplumsal baskıya maruz bırakılıyor, kitleler halinde toplama kamplarına kapatılıyor ya da hapsediliyor.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 15:20
  1. Ankara
  2. Dışişleri Bakanlığı
  3. Mevlüt Çavuşoğlu
  4. çin yönetimi
  5. Uygur Türkleri
  6. kritik açıklama
  7. hak ihlalleri

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  • hakhak1 sa önce
    hangi niyetle yapılmış olursa olsun yine de çok şükür.devamını bekliyoruz.

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