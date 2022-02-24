Türkiye'den üst düzey askeri hamle
Rusya'nın Ukrayna topraklarına girmesinin ardından dünyanın gözü bölgeye çevrildi. Gelişmeleri en yakından takip eden Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında üst düzey askeri temas sağlandı.
Rusya, Ukrayna topraklarını işgal etmek için askeri harekat başlattı.
Sabah saatlerinde başlayan gelişmenin ardından dünyanın gözü bölgeye çevrildi.
Tüm bu gelişmeler yaşanırken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin telefonda görüştü.
Görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmeler, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konuları ele alındı.