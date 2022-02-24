Türkiye’den Ukrayna açıklaması!
Ukrayna Rusya savaşı devam ederken Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
Rusya'nın Ukrayna'ya harekat düzenlemesinin ardından Türkiye'den de tepki açıklaması yapıldı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu'nu (Ukrayna'ya yönelik) haksız ve hukuksuz eylemi bir an önce durdurmaya çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Ayrıca açıklamada Dışişleri Bakanlığı, "Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri tarafından Ukrayna’ya yönelik başlatılan askeri operasyonu kabul edilemez buluyoruz ve reddediyoruz" dedi.