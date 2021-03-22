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Aktüel Türkiye'den terör saldırısına sert tepki
Aktüel

Türkiye'den terör saldırısına sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, Nijer'de düzenlenen terör saldırısı nedeniyle bir kınama mesajı paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 19:27:00 -
Türkiye'den terör saldırısına sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, Nijer'de düzenlenen ve en az 40 kişinin ölümüne sebep olan terör saldırılarını şiddetle kınadığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Nijer'in Tahoua bölgesinin Tillia şehrinde bulunan yerleşim yerlerinde 21 Mart 2021'de düzenlenen terör saldırılarında en az 40 kişinin yaşamını yitirdiğinin derin üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek "Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Dost ve kardeş Nijer halkının ve hükümetinin acısını paylaşıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor, merhumların yakınlarına içten taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

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