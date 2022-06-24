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Siyaset Türkiye'den tepki: Kabul edilemez
Siyaset

Türkiye'den tepki: Kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı, "AB Zirvesi'nde kabul edilen kararlarda ülkemizle ilgili ön yargılı, vizyonsuz ve gerçeklerden kopuk bir tutum sergilenmesi esef vericidir" açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-06-24 19:12:00 - 2022-06-24 19:42:13
Türkiye'den tepki: Kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliğine (AB) tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "AB'nin, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ne ilişkin uluslararası hukuka aykırı ve maksimalist tezleri meşrulaştırmaya çalışması kabul edilemez." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "AB Zirvesi'nde kabul edilen kararlarda ülkemizle ilgili ön yargılı, vizyonsuz ve gerçeklerden kopuk bir tutum sergilenmesi esef vericidir" denildi.

AB'nin Yunanistan’ın 10 mil hava sahası iddiası, adaları silahlandırması, geri itme uygulamaları başta olmak üzere uluslararası hukuka aykırı eylemlerine sessiz kalmasının tam bir garabet olduğu vurgulanan açıklamada, "AB’nin, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi’ne ilişkin uluslararası hukuka aykırı ve maksimalist tezleri meşrulaştırmaya çalışması kabul edilemez. Bu kararlar, meselelerin çözümüne katkı sağlamadığı gibi, bölgesel istikrara da zarar vermektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, "Türkiye her zaman uluslararası hukuktan ve iyi komşuluk ilişkilerinden yana tutumunu sürdürmesine rağmen, ülkemizin bu yaklaşımına kasıtlı gerginlik ve tırmandırma stratejisiyle yanıt verilmesi tam bir samimiyetsizlik örneğidir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"AB artık, Türkiye’nin üyelik süreci ve ülkemizle işbirliğinden sağlanacak yararları, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin dar görüşlü, hukuksuz ve maksimalist iddialarına rehin ve feda etmemesi gerektiğini idrak etmelidir. AB’nin kendi genel çıkarları da esasen bunu gerektirmektedir."

Zirvede, Ukrayna ve Moldova’ya aday ülke statüsü tanınmasından ve Gürcistan’a da AB üyeliği perspektifi verilmesinden memnuniyet duyulduğu ifade edilen açıklamada, halihazırda aday ülke statüsünde bulunan Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile katılım müzakerelerinin halen başlatılmamasının yadırgandığı dile getirildi.

Bosna-Hersek’e de bir an evvel adaylık statüsü verilmesinin Balkanlar dahil geniş Avrupa coğrafyasının yararına olacağı düşünüldüğüne işaret edilen açıklamada, "Türkiye, AB’nin tüm aday ülkelerle samimi angajmana girmesi ve katılım süreçlerinin liyakat temelinde ilerletilmesi gerektiğine inanmaktadır." değerlendirmesi yapıldı.

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Yorumlar

Bal

Herkes biliyor ki, bir asır değil on asır bile geçsede biz bu hristiyan kulübüne üye olmayacağız. Önce bunu bir hazmedin; ALLAHUEKBER. Hayır mı? Eh ne oldu şimdi sizin çoğullunuz, sözde hoşgörülü tutumunuz? Ah, işinize gelmedi mi? Sizde bizim işimize gelmiyorsunuz. Bu nişanı bozmanın zamanı geldi ve geçti bile. Boş ol, boş ol, boş ol AB...

Eren

Biz AkdeniZde petrol ve doğalgazı arayalım bulalım ve çıkaralım Yunan ve arkasındaki şeytaniler şeytanlıkları ile bsşbaşa kalsınlar.
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