Türkiye’den Sri Lanka’ya anaokulu

Sadakataşı Derneği ile birlikte Berlin Sultan Ahmet Camisininyapımını gerçekleştirdiği,120 metrekarelik alan üzerine inşa edilen Berlin Sultan Ahmet Anaokuluöğrenciler ve bölge halkının katılımıyla hizmete açıldı.

50 öğrenci eğitim görecek

120 metrekare alan üzerine projelendirilenanaokulunda 50 çocuk eğitim görecek.Anaokulu iki sınıf, ofis ve oyun alanından oluşuyor.Açılışı yapılan Berlin Sultan Ahmet Anaokulu ile ülkede azınlık olarak yaşayan Müslümanlar dini ve ülke müfredatını içeren yeni bir eğitim merkezine sahip oldu.

Sadakataşı’nın bölgedeki 3. okulu

Sri Lanka’da eğitim alanında çalışmalarını sürdüren Sadakataşı,geçtiğimiz yıllarda bölgede iki okulun yapımını tamamlayarak açılışını gerçekleştirdi. 15 Temmuz şehidi Halil Kantarcı adına yapılan eğitim merkezi ve yetimhanede 90 kişi yatılı eğitim görüyor. Bir diğer proje olan Osmanlı Okulu’nda ise 50 öğrenci eğitim görmektedir. Berlin Sultan Ahmet Anaokulu ile birlikte dernek bölgede 3. eğitim merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal yaptığı açıklamada ‘‘Sri Lanka’da azınlık durumda olan Müslümanlar eğitim konusunda sorunlar yaşamaktadır. Bu problemin çözümüne katkı sağlamak için inşa ettiğimiz anaokulu ile ülkeye yeni bir proje kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bölgeye yapmış olduğumuz insani yardımlarla birlikte eğitim konusundaki çalışmalarımızı da sürdürmeye devam edeceğiz’’ İfadelerini kullandı.