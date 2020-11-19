Türkiye'den, Pompeo'nun Batı Şeria'daki yasa dışı bir yerleşim birimine yaptığı ziyarete tepki

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Batı Şeria'daki yasa dışı bir yerleşim birimine yaptığı ziyaretin arkasında, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki hukuk dışı eylemlerine meşruiyet kazandırmak amacının yattığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Pompeo'nun, İsrail'e gerçekleştirmekte olduğu ziyaret kapsamında, işgal altındaki Batı Şeria'daki bir İsrail yerleşim birimini, ABD'nin de daimi üyesi olduğu Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 2334 (2016) sayılı kararı başta olmak üzere, İsrail'in Filistin topraklarındaki yerleşim faaliyetlerinin uluslararası hukuka aykırılığını kayıt altına alan BM kararlarının hilafına ziyaret etmesinin, "son derece vahim bir adım" olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Bu ziyaretin arkasında, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki hukuk dışı eylemlerine meşruiyet kazandırmak amacı yatmaktadır. Sorumsuzca atılan bu tür tek yanlı adımlar, İsrail-Filistin ihtilafının çözümüne yönelik yerleşik uluslararası parametrelere, BM kararlarına ve Filistin halkının hak ve özgürlüklerine halel getiremeyecektir." ifadelerine yer verildi.

Bu tür hesaplı eylemlerin sonuçsuz kalmaya mahkum olduğunun altı çizilen açıklamada, "Filistinli kardeşlerimizin uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklarını korumaya, Filistin’in haklı davasını savunmaya devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.