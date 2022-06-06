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Siyaset Türkiye'den NATO'ya bildirim!
Siyaset

Türkiye'den NATO'ya bildirim!

Türkiye, yabancı dillerde "Türkiye" adının kullanımı konusunda NATO'ya bildirim yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-06-06 18:46:00 -
Türkiye'den NATO'ya bildirim!

Türkiye, yabancı dillerde "Türkiye" adının kullanımı hususunda NATO'ya bildirim yaptı.

Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği, konuyla ilgili geçen hafta NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e mektup gönderdi. Mektupta yabancı dillerde "Türkiye" adının kullanımı konusunda bilgilendirme yer aldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri'ne geçen hafta başında gönderdiği mektupla Türkiye'nin BM nezdinde yabancı dillerdeki adının "Türkiye" olarak tescil edildiğini bildirmişti. BM de Türkiye'nin talebinin ardından "Turkey" olarak kullanılan ülke adını "Türkiye" olarak değiştirmişti.

Bunun ardından Türkiye, AB kurumlarının ilgili birimlerine de nota göndermiş, bundan böyle yabancı dillerde resmen "Türkiye" adının kullanılacağı ifade edilmişti.

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