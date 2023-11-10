  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Siyonist hinliğini yemeyiz Şalom... Çoluk-çocuk katledilenler terörist mi? Siyonist Şalom’dan mağdur edebiyatı

Suç duyurusu savcılığa yapılır! İYİ Parti adresi tutturamadı

İsrail'den göz göre göre Müslüman soykırımı! Can kaybı 10 bin 818’e yükseldi

Bir sen eksiktin Abdullah Gül!

Gökten bahçesine düştü teklif yağıyor! 12 milyon TL değer biçildi

Bakan Yerlikaya'dan kararlılık mesajı: Hayatı zehir edeceğiz

Türkiye'ye sadece 8 km mesafede tanklar harekete geçti! Uçaklar vurmaya başladı, helikopterler havalandı

Bülent Yıldırım'dan şoke eden İsrail açıklaması! 'Erdoğan düştüğü an bombalayın'

Boğaziçi Üniversitesi'nden Filistin açıklaması!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'den çirkin paylaşım! Tepki üstüne tepki yağıyor
Gündem Türkiye'den müthiş Gazze hamlesi
Gündem

Türkiye'den müthiş Gazze hamlesi

Yeniakit Publisher
2023-11-10 08:33:00 -
Türkiye'den müthiş Gazze hamlesi

Gazze için yapılan sağlık yardımlarının en büyüğünün yola çıktığını duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Mısır Sağlık Bakanı, değerli mevkidaşım Sayın Khaled Abdel Ghaffar'ın yoğun gayretleri neticesinde Türkiye'den gönderecek olduğumuz toplam 51 konteyner tıbbi malzeme ve jeneratörle 20 tam donanımlı ambulansın gemi yoluyla sevkiyatı için gerekli izinler alınmış, malzemeler İzmir'in Alsancak Limanından gemiye yüklenerek yola çıkmıştır. Cumhurbaşkanlığımız koordinasyonunda organize edilen bu yardım gemisinin Cumartesi günü El-Ariş Limanına varması beklenmektedir.' dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:

Gazze için yapılan sağlık yardımlarının en büyüğü yola çıktı

Gazze'deki hasta ve yaralı kardeşlerimizin acılarını bir nebze de olsa hafifletme amacıyla Mısır Sağlık Bakanı ve yetkililerle yakın iş birliği çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir.

Bilindiği üzere, daha önce ilaç, tıbbi sarf malzemesi, tıbbi cihaz ve jeneratörlerden oluşan 8 kargo uçağımız Mısır'ın El Ariş Havalimanına ulaşmıştı. Bugün itibarıyla ise Mısır Sağlık Bakanı, değerli mevkidaşım Sayın Khaled Abdel Ghaffar'ın yoğun gayretleri neticesinde Türkiye'den gönderecek olduğumuz toplam 51 konteyner tıbbi malzeme ve jeneratörle 20 tam donanımlı ambulansın gemi yoluyla sevkiyatı için gerekli izinler alınmış, malzemeler İzmir'in Alsancak Limanından gemiye yüklenerek yola çıkmıştır.

Cumhurbaşkanlığımız koordinasyonunda organize edilen bu yardım gemisinin Cumartesi günü El-Ariş Limanına varması beklenmektedir.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gönderilecek sağlık yardım malzemeleri içinde, ameliyathaneleri ve yoğun bakım üniteleri olan, her türlü iklim şartlarına dayanıklı, tam donanımlı konstrüksiyonlu tip ağır iklim sahra hastanesi ile tam donanımlı şişirilebilir tip sahra hastaneleri ve bu hastanelerde kullanılmak üzere tıbbi ilaç ve tıbbi sarf malzemeleri yer almaktadır. Bunların yanı sıra tam donanımlı 20 ambulans ve UMKE araçları ile sağlık tesislerine enerji desteği sağlamak için jeneratörler de gönderilecek malzemeler arasında yer almaktadır.

Mısır Sağlık Bakanlığı ile gerekli koordinasyon çalışmaları devam etmekte olup, söz konusu sahra hastaneleri ve ambulansların, mümkün olması halinde, Gazze'de veya Mısır-Gazze sınırına en yakın noktalara konuşlandırılması planlanmaktadır.

Türkiye olarak, bugün gemiyle yola çıkan sağlık yardımlarımız yaklaşık 500 ton ağırlığında ve öncekilerin 3 katını aşıyor. Yardımlarımız artarak devam edecek.

Dua edin: Gazze için tüm yollar açık olsun.

Kanser hastası Gazzeli çocuklar Türkiye'ye getirilecek
Kanser hastası Gazzeli çocuklar Türkiye'ye getirilecek

Gündem

Kanser hastası Gazzeli çocuklar Türkiye'ye getirilecek

Erdoğan'dan Batı'ya Gazze tepkisi!
Erdoğan'dan Batı'ya Gazze tepkisi!

Gündem

Erdoğan'dan Batı'ya Gazze tepkisi!

Gazze için anlamlı karar! Ak Parti’de adaylık hareketliliği
Gazze için anlamlı karar! Ak Parti’de adaylık hareketliliği

Siyaset

Gazze için anlamlı karar! Ak Parti’de adaylık hareketliliği

İsrail Gazze'de işlediği savaş suçları nedeniyle yargılanacak mı?
İsrail Gazze'de işlediği savaş suçları nedeniyle yargılanacak mı?

Dünya

İsrail Gazze'de işlediği savaş suçları nedeniyle yargılanacak mı?

BM'den İsrail'e kritik çağrı!
BM'den İsrail'e kritik çağrı!

Dünya

BM'den İsrail'e kritik çağrı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23