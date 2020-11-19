Türkiye'den Lota Kasırgası'nın etkilediği ülkelere taziye mesajı

ANKARA (AA) - Türkiye, Lota Kasırgası nedeniyle can ve mal kaybının meydana geldiği Latin Amerika ve Karayipler'e geçmiş olsun ve taziye dileğinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde etkili olan Lota Kasırgası'nın, Nikaragua, Honduras, El Salvador, Panama, Kolombiya, Kosta Rika ve Belize'de can kaybı ile maddi hasara yol açtığının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Dost bölge ülkelerine ve halklarına geçmiş olsun dileklerimizi ve taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.



