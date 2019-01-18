Türkiye'den Kolombiya'daki terör saldırısına kınama Türkiye Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenen 21 kişinin öldüğü 68 kişinin de yaralandığı terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bogota'nın güneyindeki Santander Polis Akademisi'nde 17 Ocak'ta bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısında çok sayıda polis memurunun hayatını kaybettiğinin ve polis akademisi mezunlarının yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi. Açıklamada, "Bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı. Son verilere göre, başkent Bogota'da General Santander Polis Okulu önünde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında, aralarında saldırganın da olduğu 21 kişi öldü, 68 kişi yaralandı. Kolombiya Başsavcısı Nestor Humberto Martinez, saldırıyı Kolombiya vatandaşı Jose Aldemar Rojas Rodriguez’in düzenlediğini ve 80 kilogram patlayıcı kullanıldığını kaydetmişti.

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