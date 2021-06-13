Türkiye’den KKTC’ye uçuşlarda ‘antijen testi zorunluluğu’ kaldırıldı

YENİ AKİT/ANKARA



Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başkanı Orhan Tolun’un ağzından kamuoyuna duyurduğu ve seyahat acentelerinin isyanına sebep olan Türkiye’den uçuşlarda çift aşılılara da “antijen testi zorunluluğu” kaldırıldı.

Türkiye’den KKTC’ye uçan herkesin anlık olarak hasta olup olmadığınızı belirleyen antijen testi yaptırması ve ücretini de kredi kartı zorunluluğu ile Türkiye’de ödemesi şartı, KKTC'de turizm yapan seyahat acentelerini zora sokmuştu. Söz konusu uygulama KKTC Turizm Bakanlığı’nın girişimi ile kaldırıldı.

KITSAB Başkanı Orhan Tolun, konuyu geçtiğimiz hafta gündeme getirmiş ve “böyle turizmi açmak mı olur, turizmi çift aşılılara açmış değiliz” diye konuşmuştu.