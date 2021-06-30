Türkiye'den Kanal İstanbul açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'ye geldi. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşıyla Antalya'da görüştü. Görüşmelerde Türk-Rus ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konular ele alındı.

Kritik görüşmeler sonrası Çavuşoğlu basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Rusya'nın uçuş sınırlamasını kaldırması isabetli. Tesislerimiz salgına karşı hazır. Lavrov da gördü. Küçük sorunlarımızı birlikte çözme arzumuz var." dedi.

Çavuşoğlu, "İkili ilişkilerin yanında Rusya’yla çalıştığımız bölgesel konular var. Suriye, libya, Afganistan ve Karabağ konularını ele aldık. Amacımız bu bölgelerde istikrarın ve barışın kalıcı olması. Suriye’de sükunetin sürmesi için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Kanal İstanbul açıklaması

Bakan Çavuşoğlu, "Cumartesi günü Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün temelini attık. Sayın Cumhurbaşkanımız düşüncelerini tüm dünya ile paylaştı. Şu anda boğazdaki trafik ciddi bir risk oluşturuyor. Yılda 45 bini geçmiş durumda. 2050'de 80 bine ulaşacak. Bugün bu projeyi hayata geçirmek için diğer aşamaları üzerinde ilgili kurumlarımız çalışıyor. Uluslararası şirketlerden çok ciddi talep var. Kanal İstanbul'un Montrö Anlaşması'na bir etkisi yoktur. Montrö sadece boğazdan geçişleri düzenlemiyor. Montrö anlaşmanın nasıl sonlandırılacağı anlaşmanın içeriğinde var. Türkiye bugüne kadar anlaşmayı harfiyen uygulamış bir ülkedir. Özellikle ticari gemilerin uzun bekleme durumu var. Tüm bunlar Kanal İstanbul'la yeniden düzenlenecek. Montrö Anlaşması'nın Kanal İstanbul'a bir etkisi olmayacak." ifadelerini kullandı.

Lavrov'un açıklamaları ise şöyle:

Pandemiye rağmen siyasi diyaloğumuz sürüyor. Konuları çok kapsamlı olarak ele aldık. Turizmin gelişmesi için çalışmalarımız sürecek.

Liderlerimiz arasındaki mutabakatları hayata geçirmek için çaba harcıyoruz.

Sputnik V aşısının Türkiye'ye tedariki ve bu ülkedeki üretiminin başlatılmasına büyük önem veriyoruz.

Turizmde her önlemin alınacağı yönünde güvence verildi. Turizmin devamı ve gelişimi için birlikte çalışacağız.

Ticari ve ekonomik işbirliği ile ilgili Türk-Rus Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu'nun bir sonraki toplantısı en kısa zamanda Moskova’da yapılacak.

Rusya, S-400 Triumf hava savunma sistemlerinin birinci bataryasının kullanımı dahil olmak üzere Türkiye’nin askeri-teknik işbirliğinin geliştirilmesine yönelik tutumunu memnuniyetle karşılıyor.