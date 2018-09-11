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Türkiye'den İsveç'e bir darbe daha!

2019 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri 6.Grup'ta İsveç'e konuk olan Ümit Milli Futbol Takımı, rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı.

11 Eylül 2018 Salı 22:56
Türkiye'den İsveç'e bir darbe daha!

İsveç'in Helsingborg kentindeki Olympia Stadı'nda oynanan karşılaşmada  ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golü, 32. dakikada Kubilay Kanatsızkuş attı.

Bu sonuçla milliler, 14 puana yükselerek 3. sırada yer aldı. İsveç ise  20 puanla 2. sıradaki yerini korudu.

Gruptan çıkma şansı bulunmayan Türkiye, son maçını 16 Ekim'de Macaristan  ile deplasmanda oynayacak.

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 22:56
  1. Türkiye milli takım
  2. isveç maçı

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