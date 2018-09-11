Türkiye'den İsveç'e bir darbe daha!
2019 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri 6.Grup'ta İsveç'e konuk olan Ümit Milli Futbol Takımı, rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı.11 Eylül 2018 Salı 22:56
İsveç'in Helsingborg kentindeki Olympia Stadı'nda oynanan karşılaşmada ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golü, 32. dakikada Kubilay Kanatsızkuş attı.
Bu sonuçla milliler, 14 puana yükselerek 3. sırada yer aldı. İsveç ise 20 puanla 2. sıradaki yerini korudu.
Gruptan çıkma şansı bulunmayan Türkiye, son maçını 16 Ekim'de Macaristan ile deplasmanda oynayacak.
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